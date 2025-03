Settimo cielo, l'accusatrice di Stephen Collins "scioccata dal suo comportamento" quando lei aveva 13 anni

Si torna a parlare delle accuse di molestie a minori mosse contro Stephen Collins, star della serie per famiglie Settimo cielo. Una delle sue accusatrici, April Price, che aveva 13 anni all'epoca dei fatti, ha descritto in dettaglio gli episodi disturbanti nel primo episodio della docuserie di Investigation Discovery Hollywood Demons.

Price ha incontrato Stephen Collins nel 1983, quando aveva 13 anni. Originaria dell'Oklahoma, la ragazzina era arrivata a Los Angeles per trascorrere l'estate con la zia Cindy, produttrice di spot pubblicitari che viveva nello stesso condominio dell'attore.

"Ricordo che volevo una sua foto con l'autografo", ha detto April Price, ricordando uno dei loro primi incontri. "Quando ho bussato alla porta e lui ha aperto, era un dio alto, biondo, con gli occhi azzurri, molto gentile e guidava un'auto sportiva". Price ha confessato di essere rimasta colpita dall'attore, ma ha detto di aver trovato il suo messaggio sulla foto ("A April, vediamoci di nuovo qualche volta. Con affetto, Stephen Collins") sgradevole. "Perché avrebbe dovuto dire una cosa del genere?" si è chiesta, ma ha continuato a comportarsi normalmente con l'attore, fino a qualche giorno dopo.

Stephen Collins in una scena con Diane Keaton

I comportamenti inappropriati del reverendo Camden

Una mattina, mentre sua zia Cindy era al lavoro, April Price era seduta nella cucina, che dava sul cortile del condominio. "Alzo lo sguardo e vedo Stephen Collins. Era nel cortile, andava da sinistra a destra, aveva un mucchio di vestiti in mano ed era completamente nudo", ha affermato.

"Ho appena visto quello che credo di aver visto?" ha ricordato di essersi chiesta. "È stato così sconvolgente, così inaspettato... e so che mi ha vista lì in piedi". A causa della frequente presenza dell'allora fidanzata e poi moglie di Collins, Faye Grant, nell'edificio, Price ha detto che "non mi era venuta in mente una cosa sessuale". Ma quello è stato solo il primo di una serie di incontri sempre più minacciosi con cui Collins si sarebbe imposto alla tredicenne.

Stephen Collins in una scena di No Ordinary Family

All'epoca Stephen Collins era ancora un attore emergente. La sua carriera sarebbe esplosa un decennio dopo col ruolo del reverendo Eric Camden, il gentile patriarca del dramma familiare Settimo cielo, che guiderà lo show dal 1996 al 2007. La sua immagine pubblica verrà offuscata nell'ottobre 2014, con la pubblicazione da parte di TMZ di un segmento audio registrato in segreto da Faye Grant durante una seduta di terapia di coppia del 2012 in cui Collins ammette di aver molestato una bambina di 11 anni e di aver avuto contatti inappropriati con altre giovani donne, tra cui il mostrarsi nudo alla giovane parente di una vicina (April Price, per l'appunto).

L'incubo prosegue

Giorni dopo aver visto Stephen Collins nel cortile nudo, April Price ha confessato di aver contattato l'attore per chiedere aiuto per installare un sistema di gioco Atari. Con Cindy di nuovo fuori per lavoro, Collins si è autoinvitato in casa. Price ha affermato che Collins era "in soggiorno, nell'appartamento di mia zia, stava collegando quell'Atari, si è girato e i suoi jeans erano completamente aperti, con le parti intime esposte". La donna ha ricordato di essersi sentita "estremamente scioccata, molto a disagio, ma non volevo ancora insultarlo perché era gentile con me, e carino, e mi stava facendo un favore".

Seguirono altre avances inappropriate. Più tardi quell'estate, Collins entrò nel cortile indossando solo un accappatoio, si sedette al tavolo di Price e iniziò a "parlare di quanto fossero belli i miei piedi. Non ero a mio agio e si vedeva". Registrando il suo disagio, Collins "mi disse che devo imparare ad accettare i complimenti", ha ricordato.

Fino a questo momento, April Price non aveva ancora parlato né alla zia né a nessun altro del comportamento dell'attore. Temendolo, ma credendo ancora che non rappresentasse una vera minaccia, la ragazzina accettò l'offerta di Collins di vedere i cimeli del set dei suoi lavori nel suo appartamento. Collins si spinse ancora oltre il loro precedente incontro nell'appartamento di Cindy, questa volta "tornando dalla camera da letto completamente nudo", ha affermato Price.

"Mi si è chiuso lo stomaco. 'Ora ho davvero paura. Sono nell'appartamento di quest'uomo, sono in costume da bagno e lui è nudo. Questo è brutto, questo è davvero brutto. Non so cosa farò'", ha ricordato. Price ha detto di essersi seduta "il più rigida, stretta e piccola possibile" finché non ha visto Cindy passare, dopo essere tornata presto dal lavoro. È scappata dall'appartamento dell'attore senza dargli il tempo di dire niente. "Non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di salutarci. Sono corsa nell'appartamento di mia zia e mi sono chiusa nella doccia."

April Price tornò a casa dopo quell'estate, pensando che non avrebbe mai più rivisto Stephen Collins. Ma intorno al 1997, quando lei stessa era diventata una produttrice di spot pubblicitari, lo incontrò su un set. "Ero seduta a un tavolo e lui mi vide. Nel momento in cui mi vide, capì. Si poteva vedere sul suo viso, sapeva chi ero."

Alla fine l'uomo le si avvicinò e disse, "Voglio che tu sappia che quello che ho fatto è stato estremamente sbagliato. Mi sento malissimo per questo, per favore perdonami." Sebbene all'epoca si sentisse sollevata temporaneamente, ora Price la pensa diversamente. "Ripensandoci non credo che fosse sincero. Penso che fosse un modo per limitare i danni perché all'improvviso avrei potuto rivelare indiscrezioni sul suo conto che avrebbero potuto danneggiare la sua carriera."