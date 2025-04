Settimo cielo, Jessica Biel svela come ha fatto a farsi ingaggiare: "Ancora mi vergogno"

La star di Settimo cielo ha rivelato la sua imbarazzante tattica per farsi assumere nella popolare serie per famiglie in onda per undici stagioni.

Jessica Biel ripensa ai suoi giorni nel cast della serie Settimo Cielo, e si vergogna. In un recente episodio del podcast Catching Up With the Camdens, condotto da tre dei suoi ex fratelli fictional - Beverley Mitchell, David Gallagher e Mackenzie Rosman - l'attrice ha spiegato di essere approdata alla serie Warner Bros., andata in onda per 11 stagioni, dal 1996 al 2007, dopo aver sostenuto un'audizione.

Nello show, Biel interpretava Mary Camden, secondogenita di un pastore protestante con sette figli. Dopo una presenza costante nelle prime stagioni, le sue apparizioni si sono progressivamente diradate di pari passo col plot assegnato al suo personaggio.

Ma a far arrossire l'attrice è il ricordo di ciò che ha fatto per convincere i produttori a ingaggiarla. Come ha rivelato, durante il provino "il personaggio di Mary stava facendo girare un pallone da basket sul suo dito". Dopotutto, Mary era un'aspirante giocatrice di basket professionista. Solo che Jessica Biel non sapeva giocare a basket, stava solo fingendo.

"Così durante il provino ho fatto il gesto senza pallone da basket. Ma come mi è venuto in mente? Mi sento ancora un po' in imbarazzo per questo, ma non lo so. Forse è stato efficace".

Jessica Biel

Il lancio di una carriera

Jessica Biel ha così ottenuto uno dei ruoli che più l'hanno resa nota quando aveva appena 13 anni.

"Ricordo di aver pensato 'Personaggio fantastico' perché è una giocatrice di basket e io ero un'atleta. Sentivo di avere un legame con lei."

Beverly Mitchell, che interpretava Lucy Camden, ha ricordato un dolce momento condiviso dalle due sorelle televisive: "Ricordo anche quella trasmissione in TV in cui io e te ci siamo scambiate delle foto e tu ne hai firmata una pensando, 'Spero che potremo farlo insieme!'"

Jessica Biel nel serial Settimo Cielo

Di fatto, Settimo cielo si rivelò un grande successo e gran parte del cast, che includeva anche Barry Watson, Catherine Hicks e Stephen Collins, rimase insieme per più di un decennio. Tuttavia, Jessica Biel abbandonò la produzione a metà, tornando per diverse apparizioni come guest star.

"In una serie come quella, puoi fare solo una certa quantità di cose con un personaggio specifico. Dovevamo davvero rimanere nei limiti di una famiglia molto religiosa e quando hai 15/16 anni arrivi a un punto in cui pensi 'Oddio, voglio solo fare qualcosa di diverso'", ha detto l'attrice in un episodio del podcast Awards Chatter del maggio 2018. "Voglio solo tagliarmi i capelli, e voglio tingerli di un colore diverso, e non posso fare tutte queste cose perché ho questo contratto. Mi sono tagliata i capelli e mi sono messa nei guai per questo. Ho dovuto chiedere scusa a tutti, che è un po' il tema ricorrente della mia esperienza in Settimo Cielo. Mi scusavo sempre."