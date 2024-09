Settimo cielo, il cast affronta le accuse di abusi sessuali contro Stephen Collins: "Non possiamo tacere"

Il pubblico cresciuto coi saggi insegnamenti impartiti dal Reverendo Camden alla sua numerosa famiglia sarà rimasto inorridito dalle accuse di abusi su minori piovute sul suo interprete, Stephen Collins. Ad anni di distanza alcuni membri della serie Settimo cielo, che ha lanciato la carriera di Jessica Biel, si sono sentiti in dovere di rompere il silenzio. Beverley Mitchell, David Gallagher e Mackenzie Rosman, interpreti, rispettivamente, di Lucy, Simon e Ruthie, si sono confrontati sul comportamento del loro padre televisivo Stephen Collins.

Durante l'episodio del 23 settembre del loro nuovo podcast di rewatch, Catching Up With the Camdens, i tre attori hanno aperto la versione YouTube dell'episodio con una dichiarazione. Il trio si è ritrovato per la prima volta a rivedere la serie, in onda per 11 stagioni, dal 1996 al 2007 per 11 stagioni. Con loro nel cast apparivano anche Jessica Biel e Barry Watson nei panni dei fratelli maggiori e Catherine Hicks in quelli della madre.

"Vogliamo che sappiate che vediamo tutti i vostri commenti e sappiamo quanto siete entusiasti per il rewatch, ma prima di addentrarci in questo pensiamo che sia importante dire qualcosa su Stephen Collins" ha detto Beverly Mitchell. Gallagher ha aggiunto: "Tutte le forme di abuso, abuso sessuale di qualsiasi tipo, sono imperdonabili. E alle vittime di abusi occorre mostrare compassione e sostegno". MacKenzie Rosman ha proseguito: "Mentre rivediamo questi episodi, sarebbe impossibile non parlare di Stephen perché era una parte così importante nello show e nelle nostre vite, ma vogliamo essere chiari che non abbiamo avuto alcuna esperienza inappropriata con Stephen."

Le accuse contro Stephen Collins

Nel 2014, Stephen Collins ha ammesso di aver tenuto una "condotta sessuale inappropriata con tre minorenni" nel 1973, 1982 e 1994. A sua volta, è stato licenziato da diversi ruoli e le repliche di Settimo cielo sono state interrotte. L'attore si è anche dimesso dal suo posto nel consiglio di amministrazione della SAG-AFTRA.

"Settimo cielo": una reunion? Solo dopo la morte del Reverendo Camden!

Beverly Mitchell ha specificato che, tra le numerose star della serie che appariranno nel podcast, non ci sarà Collins: "Non scusiamo né perdoniamo il suo comportamento. La nostra speranza per questo podcast è di riconnetterci con voi, i nostri fan, per rivivere un po' di quella nostalgia degli anni '90 e per condividere i nostri ricordi più belli di Settimo cielo".

Gallagher ha concluso la dichiarazione, dicendo agli spettatori: "Sappiamo che è difficile e comprendiamo le polemiche che possa sollevare, ma vogliamo dire che vi amiamo ragazzi e siamo così grati per tutto l'amore e il supporto che voi, la nostra comunità, ci avete mostrato. Quindi, spero che voi ragazzi rimarrete con noi mentre proseguiamo questo viaggio".