Settimo cielo potrebbe tornare con un reboot prodotto da Jessica Biel

CBS Studios collaborerà con Jessica Biel per sviluppare un reboot di Settimo cielo. Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, ma l'obiettivo sembra quello di provare a replicare il successo ottenuto dallo show originale, andato in onda per ben 11 stagioni.

I primi dettagli del progetto

La serie Settimo cielo era stata prodotta da Aaron Spelling, i cui show sono di proprietà di CBS Studios che, in precedenza ha riportato sugli schermi anche Beverly Hills, 90210 e Melrose Place.

Lo studio, inoltre, recentemente ha messo in fase di sviluppo anche i reboot di La casa nella prateria e un progetto sequel di Ragazze a Beverly Hills.

Per ora non è stato svelato in che modo si offrirà un approccio inedito alla storia proposta nello show e se saranno coinvolti in qualche modo i personaggi già conosciuti dal pubblico televisivo.

Cosa raccontava Settimo cielo

La serie originale aveva Jessica Biel, coinvolta nel reboot come produttrice, tra le sue star e raccontava la storia di una famiglia numerosa guidata da un pastore protestante interpretato da Stephen Collins. Nel cast c'erano anche Catherine Hicks, Barry Watson, David Gallagher, Beverley Mitchell e Mackenzie Rosman.

Il cast, negli ultimi anni, ha preso le distanze da Collins che ha ammesso nel 2014 di aver molestato tre ragazze minorenni, pur non essendo mai stato processato o incriminato per le sue azioni.

I protagonisti di Settimo cielo erano il Reverendo Eric Camden, sua moglie Annie e i loro sette figli Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie e i gemelli Sam e David.

L'età diversa dei personaggi permetteva di proporre negli episodi situazioni e tematiche di vario genere, spaziando così da realtà complesse come il bullismo a problemi dei giovani adulti che iniziavano a lavorare e a pensare al proprio futuro, ma anche a quelli sentimentali, tra primi amori e legami importanti.