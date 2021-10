Secret Invasion, Samuel L. Jackson conferma: "Le riprese sono in corso"

Samuel L. Jackson conferma il suo ritorno nei panni di Nick Fury sul set di Secret Invasion, le riprese della serie Marvel sono in corso.

La serie Marvel Secret Invasion è in produzione da qualche mese, la conferma arriva da un recente post dell'interprete di Nick Fury in persona, Samuel L. Jackson.

L'attore scrive nel post: "Tempo di tornare in azione. Sono felice di tornare a combatter! #secretinvasion".

Nella foto, Jackson indossa una maglietta di Nick Fury che si polverizza nel finale di Avengers: Infinity War.

I sei episodi di Secret Invasion approderanno su Disney+ nel 2022. La serie, annunciata nel 2020, vedrà Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn nel ruolo dello Skrull Talos e Kingsley Ben-Adir nei panni del cattivo principale. Il cast include anche Emilia Clarke e Olivia Colman. In precedenza abbiamo appreso che i registi Thomas Bezucha e Ali Selim si sono uniti al progetto Secret Invasion.

I fumetti di Secret Invasion seguono gli Skrull, mutaforma alieni che invadono la Terra e sostituiscono alcuni dei Vendicatori. Nel MCU, abbiamo visto gli Skrull svolgere un ruolo amichevole in Captain Marvel e in altri progetti MCU, quindi resta da vedere quale approccio avrà la serie in arrivo.