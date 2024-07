Emilia Clarke sarà la protagonista di un nuovo cinecomic dopo il flop di Secret Invasion alla Marvel

Dopo essere apparsa nella poco apprezzata serie dei Marvel Studios, l'attrice di Game of Thrones ha trovato un nuovo progetto in tv

Emilia Clarke è stata ingaggiata come protagonista dell'imminente adattamento televisivo delle graphic novel Criminal, che verrà prodotto da Amazon Prime Video.

Il cast è di altissimo livello e la Clarke reciterà accanto ai già annunciati Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes, Adria Arjona, Logan Browning, Kadeem Hardison, Pat Healy, Taylor Sele, Gus Halper, Aliyah Camacho, Michael Mando, Marvin Jones III, Michael Xavier, Dominic Burgess.

Le graphic novel sono state create da Ed Brubaker e Sean Phillips, delle vere autorità in campo fumettistico. Nella descrizione ufficiale si legge che la serie è "un universo interconnesso di storie criminali".

Secret Invasion: una scena del finale di stagione

Chi interpreterà Emilia Clarke?

L'attrice, reduce dal flop di Secret Invasion ai Marvel Studios, apparirà nel ruolo di Mallory, descritta come "un'abile e audace rapinatrice, tanto veloce con la pistola quanto con l'ingegno. Fa parte di una banda di rapinatori con Ricky Lawless (Halper), con cui ha una relazione appassionata simile a quella di Bonnie e Clyde. Mallory è una donna al limite, che vive dalla parte sbagliata della legge e nasconde segreti che metteranno lei e tutta la sua banda in pericolo".

Secret Invasion, Emilia Clarke: "Più facile evitare gli spoiler con la Marvel che con Il Trono di Spade"

Clarke è ovviamente nota per aver interpretato Daenerys Targaryen nella serie della HBO Il trono di spade per tutte le sue otto stagioni, ricevendo quattro nomination agli Emmy Award. Tra gli altri impegni televisivi recenti, la già citata serie Marvel Secret Invasion. Tra i film dell'attrice ricordiamo Io prima di te, Last Christmas, Solo: A Star Wars Story e Terminator Genisys.

Brubaker sarà co-showrunner e produttore esecutivo di Criminal insieme a Jordan Harper. Phillips è anche produttore esecutivo, così come Sarah Carbiener e Philipp Barnett. Ryan Fleck e Anna Boden, registi di Captain Marvel, dirigeranno i primi quattro episodi. Legendary Television sarà anche produttore esecutivo. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios.