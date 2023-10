Secret Invasion: nuovi report svelano cosa è andato storto nella serie Marvel

Marvel al centro della bufera. Al momento lo studio non sembra passare un bel momento, soprattutto per quanto riguarda la sezione dedicata alle serie tv. Mentre si diffonde la notizia della rivoluzione creativa che subirà il reboot di Daredevil a causa dell'insoddisfazione della compagnia per i risultati ottenuti finora, un nuovo report, nuovi report svelano cosa è andato storto nella produzione di Secret Invasion, altro show che non ha ottenuto i risultati sperati dopo la messa in onda.

Secret Invasion: Cobie Smulders e Samuel L. Jackson in una scena della serie Marvel

The Hollywood Reporter avrebbe ricostruito il dramma dietro le quinte, svelano che Secret Invasion sarebbe finita "fuori controllo" a causa delle lotte di potere tra dirigenti, registi e forze creative all'interno dei Marvel Studios. Lo sceneggiatore della serie originale Kyle Bradstreet sarebbe stato licenziato quando i Marvel Studios hanno deciso di prendere una direzione diversa. Da lì, Brian Tucker è stato chiamato a sviluppare il progetto, mentre Thomas Bezucha e Ali Selim sono stati ingaggiati per dirigere gli episodi. Tuttavia, nel corso dell'estate 2022, la situazione si è ulteriormente complicata.

Secret Invasion: il finale getta le basi per due futuri film dell'MCU

Durante la produzione di Secret Invasion a Londra, secondo quanto riferito, si sarebbero creati attriti sul set che poi sono esplosi. Di conseguenza, i Marvel Studios hanno chiesto al dirigente senior Jonathan Schwartz di recarsi sul set e cercare di appianare le cose. La serie sta già sforando il budget previsto e rischiava di subire ritardi sulla tabella di marcia. Con l'arrivo dell'autunno del 2022, la maggior parte del team creativo era stato sostituito. Thomas Bezucha ha lasciato lo show a causa di conflitti di programmazione. Tutti i nuovi produttori, direttori di unità e assistenti alla regia che si sono avvicendati avrebbero reso ancor più complicato il tentativo di creare una narrazione coerente.

I Marvel Studios hanno riorganizzato completamente la divisione TV

Secret Invasion: Martin Freeman in una scena della serie Marvel

Dopo questo caos, i Marvel Studios hanno deciso di riorganizzare completamente la divisione televisiva, ingaggiando showrunner più tradizionali e cercano di stabilire una maggiore continuità negli show prodotti per Disney+. Il capo dello streaming Brad Winderbaum ha detto: "Showrunner è un termine a cui non solo ci siamo abituati, ma abbiamo anche imparato ad apprezare. Abbiamo bisogno di dirigenti che si dedichino a questo medium, che si concentrino sullo streaming e sulla televisione perché sono due forme diverse."