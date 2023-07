Secret Invasion: Marvel celebra il ritorno a sorpresa di un personaggio di Black Widow nella Fase 5

Nell'episodio 5 di Secret Invasion, i Marvel Studios hanno fatto tornare a sorpresa un attore di Black Widow attraverso un cameo. Non si tratta di certo del primo cameo presente nella serie - visti i camei di Black Panther, Captain Marvel e di Iron Man - ma questo è diverso. Non solo perché è un'occasione per la serie thriller di spionaggio del MCU di collegarsi al film Black Widow della Fase 4, ma anche perché solleva la questione su cos'altro hanno in serbo i Marvel Studioso prossimamente.

Il ritorno della star di Black Widow

Marvel UK ha celebrato con un poster su instagram il ritorno di Rick Mason del film Black Widow nel quinto episodio di Secret Invasion. Interpretato da O-T Fagbenle, Mason ha aiutato Natasha Romanoff, fornendole persino un Quinjet, quando lei era in fuga dalle autorità essendo stata accusata di essere complice di Steve Rogers dopo quanto accaduto in Captain America: Civil War. In Secret Invasion, Mason lavora ancora nel settore dei trasporti e da fornisce a Nick Fury un passaggio oltre ai documenti e i mezzi necessari per attraversare il confine finlandese.

Il post di Marvel Uk:

Un cameo o un ritorno ufficiale?

Il cameo di Rick Mason potrebbe essere l'inizio del suo ritorno nel MCU. Se è vero che Secret Invasion è connesso a The Marvels (il secondo trailer è uscito da poco), come è stato confermato, ci si aspetta che la sua trama politica contribuisca anche ad altri film della Fase 5, in particolare Captain America: Brave New World e a Thunderbolts.

Black Widow: character poster per O-T Fagbenle

Thunderbolts, David Harbour anticipa che verrà introdotto nel film "qualcosa di esplosivo"

È interessante notare che Mason ha anche aiutato Natasha a scappare dal Generale Thunderbolt Ross e che tre membri del cast di Thunderbolts (la cui uscita è prevista per il 2024)hanno fatto il loro debutto nel MCU in Black Widow, tra cui Yelena Belova (Florence Pugh), Taskmaster (Olga Kurylenko) e Red Guardian (David Harbour). Inoltre, il cameo di Rick Mason non è l'unico riferimento a Vedova Nera in Secret Invasion: il generale Dreykov è stato citato nel terzo episodio della serie e più recentemente Fury ha utilizzato il Velo della Vedova per nascondere il suo aspetto. Solo il tempo ci potrà svelare se Mason tornerà effettivamente in pianta stabile nel MCU. Secret Invasion è disponibile in streaming su Disney+ e il 26 luglio è uscita la sua ultima puntata.