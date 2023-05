Thunderbolts: il nuovo film Marvel in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori

Anche il film sui Thunderbolts è stato messo in stand-by a causa dello sciopero degli sceneggiatori che, almeno per il momento, non sembra destinato a finire tanto presto.

Lo sciopero degli sceneggiatori in America, iniziato ormai da settimane, non si arresterà fino a quando non verrà trovato un accordo sull'equo compenso. Di conseguenza, numerose produzioni televisive e cinematografiche stanno subendo ritardi e dei blocchi. Stando a Variety, anche la produzione di Thunderbolts, nuovo film della Marvel previsto per il 2024, è stata messa in pausa.

Le riprese dovevano iniziare il mese prossimo ad Atlanta, ma riprenderanno non appena sarà cessato lo sciopero. Di recente si vociferava che la prima bozza di sceneggiatura del film fosse stata scartata perché troppo simile a Suicide Squad di David Ayer, progetto uscito nel 2016 e ampiamente criticato.

Thunderbolts getterà le basi per il debutto degli X-Men nell'MCU?

Il cast di Thunderbolts

Le star annunciate per Thunderbolts sono David Harbour, che riprende il ruolo di Alexei/Red Guardian, Florence Pugh che sarà Yelena Belova, Hannah John-Kamen nei panni di Ava/Ghost, Sebastian Stan nel ruolo di Soldato d'Inverno/Bucky Barnes, Olga Kurylenko che sarà Black Antonia/Taskmaster, Wyatt Russell, che recita nel ruolo di John Walker/U.S. Agent, e Julia Louis-Dreyfus che sarà Valentina Allegra de Fontaine.

Al momento l'uscita nelle sale di Thunderbolts è fissata a luglio 2024. Il film farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.