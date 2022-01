Secret Invasion: il personaggio di Emilia Clarke agisce in modo sospetto in un video dal set

Sono in corso le riprese della serie Marvel Secret Invasion e un nuovo video rivela un comportamento sospetto e guardingo da parte del misterioso personaggio interpretato da Emilia Clarke.

Nel video diffuso via social Emilia Clarke cammina in una via affollata guardandosi alle spalle, come per assicurarsi di non essere seguita. Il breve sguardo al personaggio di Clarke rafforza l'atmosfera misteriosa ed evoca un mood da spy story, direzione verso cui sembra andare Secret Invasion.

Di recente sono state pubblicate foto che ritraggono Emilia Clarke e Samuel L. Jackson sul set di Secret Invasion insieme ai colleghi Ben Mendelsohn, Cobie Smulders e al nuovo arrivati ​​del Marvel Cinematic Universe Kingsley Ben-Adir.

"Penso solo che quello che stanno facendo in questo momento è così eccitante e così interessante, così all'avanguardia. Mi sento come se fossero come la Apple di questo universo", ha spiegato Emilia Clarke a ComicBook.com l'anno scorso. "Far parte di questa famiglia è come... 'Oh mio dio, sono tra persone fantastiche. È così bello.' Onestamente, le persone che lo stanno realizzando sono ciò che mi ha spinto oltre il limite. Penso solo che il cuore e la testa di tutti siano nel posto giusto".

Secret Invasion: Emilia Clarke spiega perché è entusiasta di recitare nella serie

Secret Invasion, in arrivo prossimamente su Disney+, racconta la storia degli alieni mutaforma conosciuti come Skrulls, che si sono infiltrati in tutti i settori della vita sulla Terra. Secondo The Hollywood Reporter, lo show userà Captain Marvel come rampa di lancio e si concentrerà sull'agente Fury e su uno Skrull interpretato da Ben Mendelsohn. Kyle Bradstreet, che ha diretto l'acclamato Mr Robot, lavorerà come scrittore e produttore esecutivo.