Secret Invasion: Emilia Clarke spiega perché è entusiasta di recitare nella serie

Nel cast di Secret Invasion, la nuova serie Marvel realizzata per Disney+, ci sarà anche l'attrice Emilia Clarke che ora ha spiegato perché ha preso la decisione di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

La star di Il Trono di Spde, intervistata da ComickBook.com, ha infatti accennato al suo prossimo progetto realizzato dello studio.

Emilia Clarke, commentando il suo coinvolgimento in Secret Invasion, ha lodato i progetti Marvel dichiarando: "Penso semplicemente che quello che stanno facendo attualmente sia così eccitante e fantastico, e all'avanguardia. Sembrano l'Apple di questo mondo. Far parte di quella famiglia ti fa provare la sensazione 'Oh mio dio, sono nel gruppo dei ragazzini cool, è fantastico!'".

La star ha inoltre aggiunto parlando delle sue motivazioni: "Onestamente quello che mi ha portata a voler realmente lavorare a questo progetto sono le persone che lo stanno realizzando. Penso che il cuore e la mente di tutti siano nel posto giusto mentre lavorano a questa seie".

Red Carpet Oscar 2019: Emilia Clarke

Emilia è una grande fan dei fumetti e ha ricordato: "Superman è stata la prima storia di supereroi che ho letto. E poi Spider-Man che ho pensato fosse davvero fantastico. Quella di Spider-Man è stata la prima storia delle origini di un eroe che ricordo di aver letto da bambina e mi ha portato a pensare 'Oh, wow, va oltre quello che c'è sulla pagina. Questo è un mondo più grande' e poi mi è stata data la possibilità di farne parte".

Partecipare alle convention ha poi portato la star a capire realmente la portata dell'importanza del mondo dei supereroi per le persone.

Lo show avrà come protagonisti Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, mentre tra gli interpreti ci saranno anche Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald e Killian Scott.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, intervistato da Collider, aveva recentemente parlato dell'adattamento della storia tratta dai fumetti dichiarando: "Siamo interessati all'aspetto politico legato alla paranoia presente in Secret Invasion e a dare spazio a questo elemento con Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, due attori fantastici. Quello sarà l'elemento principale su cui ci focalizzeremo e, ovviamente, saremo legati ad altre cose e agli Skrull in modi che non avete mai visto prima".

Nella serie a fumetti scritta da Brian Michael Bendis si raccontava cosa accadeva quando la Terra veniva invasa dagli Skrull, un gruppo di alieni in grado di cambiare il proprio aspetto, sostituendosi così ad alcuni supereroi dell'universo Marvel per alcuni anni, e gettando le basi per un'altra invasione.