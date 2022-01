Secret Invasion: Emilia Clarke e Samuel L. Jackson sul set della nuova serie Marvel (FOTO)

Samuel L. Jackson ed Emilia Clarke sono stati fotografati sul set di Secret Invasion, la nuova miniserie targata Marvel Cinematic Universe.

Negli scatti realizzati sul set, Samuel L. Jackson appare tranquillo e rilassato durante una pausa dalle riprese; allo stesso modo anche Emilia Clarke, che indossa un giubbotto tra il verde e il grigio e una t-shirt con un simbolo rosa. Jackson, invece, indossa un berretto nero e porta anche una barba sale e pepe.

Secondo quanto riportato dallo Yorkshire Evening Post, diverse strade del centro di Leeds sono state chiuse per consentire alla troupe di girare alcune sequenze di Secret Invasion. A recitare nella serie sono anche Ben Medelsohn e Cobie Smulders. Lo show sarà un sequel diretto di Captain Marvel, realizzato nel 2019.

Lo show racconta la storia degli alieni mutaforma conosciuti come Skrulls, che si sono infiltrati in tutti i settori della vita sulla Terra. Secondo The Hollywood Reporter, lo show userà Captain Marvel come rampa di lancio e si concentrerà sull'agente Fury e su uno Skrull interpretato da Ben Mendelsohn.

Kyle Bradstreet, che ha diretto l'acclamato Mr Robot, lavorerà come scrittore e produttore esecutivo. Il prossimo film del Marvel Cinematic Universe a uscire al cinema sarà Doctor Strange nel Multiverso della Follia; sul versante televisivo, invece, ad arrivare sul piccolo schermo tra poco sarà Moon Knight. La serie sarà distribuita il 30 marzo su Disney+; il film, invece, arriverà nei cinema italiani il 4 maggio prossimo.