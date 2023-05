Secret Invasion, Emilia Clarke: "Non bisogna essere per forza fan Marvel per godersi lo show"

Se siete preoccupati di non essere al passo con tutti i prodotti del MCU, ci pensa Emilia Clarke a rassicurarvi: non serve essere fan Marvel accaniti per godersi la serie tv di Disney+ Secret Invasion.

Su Disney+ sta per approdare una nuova serie Marvel, Secret Invasion, e una delle sue protagoniste, Emilia Clarke, ci tiene a rassicurare gli spettatori tutti che non è necessario sapere tutto sul MCU ed essere dei fan Marvel accaniti per potersi godere lo spettacolo.

Lo ha precisato l'attrice de Il Trono di spade e di Solo: A Star Wars Story ai microfoni di Empire in una recente intervista: non preoccupatevi se non siete al passo con tutto o vi siete persi qualche pezzo per strada, o addirittura se non seguite proprio la Marvel: riuscirete comunque a guardare e capire ciò che ha in serbo per voi Secret Invasion.

"È decisamente uno show per i fan, ma anche una serie che persino mia madre, che non sa nulla sulla Marvel, potrà guardare e capire. Capite cosa intendo?" ha premesso Emilia Clarke, per poi elaborare ulteriormente "Si potrebbe sconfinare in un territorio pericoloso con questo genere, perché potresti non capire delle cose se non hai visto tutti i 17 film e le serie precedenti, tipo... Ma non è questo il caso di Secret Invasion".

Di cosa parla Secret Invasion?

Secondo la sinossi ufficiale di Secret Invasion fornita da Disney+, la serie è "ambientata nel presente del MCU, quando Nick Fury apprende di un'imminente invasione clandestina della Terra da parte di una fazione degli alieni mutaforma noti come Skrull. Fury fa così squadra con i suoi alleati, che includono Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è ormai fatto una vita sulla Terra. Insieme, intraprenderanno una corsa contro il tempo per cercare di ostacolare l'imminente invasione degli Skrull e salvare l'umanità".

Nello show, oltre alla già citata Emilia Clarke e, ovviamente, Samuel L. Jackson, tra voltoi noti e nuove aggiunte troveremo anche Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran e Olivia Colman.

Al momento, il debutto di Secret Invasion su Disney+ è programmato per il 21 giugno 2023.