Secret Invasion, Nick Fury protagonista di una nuova foto esclusiva: cosa c'è nel futuro di Samuel L. Jackson?

Mentre attendiamo il debutto di Secret Invasion su Disney+, Empire Magazine ci regala una nuova still di Nick Fury, e Samuel L. Jackson rivela le sue intenzioni future per quanto riguarda il MCU.

Arrivano direttamente da Empire Magazine gli ultimi dettagli sul protagonista di Secret Invasion, la nuova serie Marvel targata Disney+.

Nick Fury, ex-direttore dello S.H.I.E.L.D. e colui che ha reclutato gli Avengers si trova ora ad affrontare nuove sfide e nuove minacce, a partire da quelle rappresentate dagli Skrull, che non hanno intenzioni encomiabili nei confronti del pianeta Terra.

"Tutte quelle cose del passato fanno parte di un Nick Fury invulnerabile" ha spiegato Samuel L. Jackson, facendo riferimento a quanto fatto in precedenza da Fury "Qui avete un tipo che mostra il suo volto, mostra la sua età. È un'opportunità per umanizzare qualcuno che tutti pensano sia un superuomo".

Secret Invasion: Nick Fury è l'uomo più ricercato del pianeta nel trailer che conferma la data di uscita

Nick Fury oltre Secret Invasion

Ma cosa attende Nick Fury, oltre all'annunciata presenza in The Marvels, il sequel di Captain Marvel con Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris?

"Adoro interpretarlo, e adoro il fatto che stiano aprendo la strada a tutte queste altre possibilità per lui, questa vita che ora conduce. Per cui, spero che non finisca qui, e che in questa nuova fase del MCU sarò ancora in giro da qualche parte, in qualche modo" è stata la risposta di Jackson.

E voi, cosa ne pensate? Quando e in che occasione potremmo rivedere Nick Fury?

Secret Invasion arriverà a giugno su Disney.