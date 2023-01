Secret Invasion, ecco perché sarà una vera e propria svolta per l'MCU

Una nuova teoria avanzata dal portale CBR avanza l'ipotesi secondo cui la serie Secret Invasion sarà una vera e propria svolta per il Marvel Cinematic Universe, alla vigilia dell'esordio della sua Fase 5.

In sostanza, la teoria in questione verte sul fatto che la Fase 4 da poco conclusasi con l'uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever e l'arrivo in streaming dello Special di Natale di Guardiani della Galassia, è stata davvero avara di soddisfazioni e lontano dalla perfezione cui ci avevano abituato in passato i Marvel Studios.

In Secret Invasion avremo al centro gli Skrull, incontrati per la prima volta in Captain Marvel e la teoria suggerirebbe che a causa del Blip avvenuto alla fine di Avengers: Infinity War molti dei personaggi secondari che sono saliti alla ribalta in quest'ultima Fase 4 sarebbero degli Skrull sotto mentite spoglie.

Tra questi anche Wong, tra i personaggi più amati dai fan Marvel, che adesso è lo Stregone Supremo ufficiale del MCU, e anche Sharon Carter, protagonista di una svolta narrativa nella serie The Falcon and the Winter Soldier.

Secret Invasion sarà la prima serie crossover dell'MCU su Disney+, la conferma nella nuova sinossi

La teoria, infine, indica che con la Fase 5 le storie raggiungeranno il loro pieno potenziale, giustificando la poca incisività della Fase 4, costretta a presentare nuovi personaggi e situazioni complicate dal Multiverso.