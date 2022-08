Secret Invasion sarà la prima serie crossover dell'MCU su Disney+, la conferma nella nuova sinossi

Una nuova sinossi di Secret Invasion l'ha definita la prima serie evento crossover dei Marvel Studios in arrivo su Disney+, ma cosa significa per la serie?

Secret Invasion è stata definita la prima serie evento crossover del Marvel Cinematic Universe su Disney+ in una nuova sinossi diffusa dai Marvel Studios.

Secret Invasion: una foto di Samuel L. Jackson

La storyline dei fumetti di Secret Invasion si è rivelata un fumetto enorme in cui gli Skrull mutaforma hanno sostituito molti dei più potenti eroi della Terra nel tentativo di prendere il controllo del pianeta. Da lì ne è scaturita una guerra totale, con un'invasione in piena regola fermata da Norman Osborn.

Tutti i segnali indicano che la serie TV Disney+ avrà dimensioni molto più ridotte, seguendo Nick Fury di Samuel L. Jackson mentre cerca di impedire che l'invasione avvenga in primo luogo.

Notizie gustose arrivano però dalla nuova sinossi di Secret Invasion diffusa da Marvel in cui si legge:

"Secret Invasion è una nuova serie in arrivo su Disney+ che vede protagonisti Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quello dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. La serie evento crossover mostra una fazione di mutaforma Skrull che si sono infiltrati sulla Terra per anni."

Secret Invasion: la descrizione del trailer mostrato al San Diego Comic-Con 2022

La definizione "serie di eventi crossover" indica, dunque, cameo e collegamenti principali ad altri film e serie dell'MCU? Al momento non è chiaro, ma in una recente intervista rilasciata a Phase Zero durante il San Diego Comic-Con l'interprete di Maria Hill Cobie Smulders ha dichiarato:

"Quando pensiamo al mondo in cui si trovano, gli Skrull esistono da quando li abbiamo visti in Captain Marvel. Stanno aumentando di numero. Sono buoni? Sono cattivi? Lo scopriremo nello show. Ma ce ne sono sicuramente molti e quindi dobbiamo chiederci, 'Posso fidarmi di voi? Non posso fidarmi di voi?' Ed è davvero fantastico. Crea sicuramente molta tensione".

Secret Invasion sarà lanciata in anteprima su Disney+ all'inizio del prossimo anno.