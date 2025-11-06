Scrubs: Zach Braff e Donald Faison sul set nel primo sguardo al revival

Fan di Scrubs a rapporto! Finalmente i social media ci offrono un primo sguardo al reboot che vede impegnati sul set Zach Braff, Donald Faison e gli altri interpreti della pazza medical series, di ritorno sul piccolo schermo per una decima stagione.

In un nuovo post apparso sull'account Instagram ufficiale di Scrubs è stata confermata ufficialmente la produzione con un video. Zach Braff, che interpreta il Dr. John "J.D." Dorian, è seduto su una sedia da regista con un cartello che recita "In produzione". La telecamera si sposta poi su Donald Faison, che torna nei panni del Dr. Christopher Turk, anche lui con in mano lo stesso cartello. Appaiono anche Sarah Chalke e Judy Reyes, con il cartello, in tenuta ospedaliera, nei panni della dottoressa Elliot Reid e dell'infermiera Carla Espinosa.

Il ritorno di Scrubs: che cosa sappiamo finora

Mentre si attendono notizie certe sulla distribuzione italiana, i fan americani sono impegnati nel conto alla rovescia: il reboot debutterà sugli schermi americani di ABC il 25 febbraio alle ore 20 con due puntate e il giorno successivo sarà disponibile su Hulu. Oltre alle conferme sul cast, sono stati annunciati alcuni nuovi arrivi: tra questi Vanessa Bayer e Joel Kim Booster in ruoli non ancora specificati.

Il reboot di Scrubsnon è stato, però, privo di ostacoli. Tim Hobart, uno dei co-showrunner della serie, ha abbandonato la produzione dimettendosi dal ruolo di co-showrunner poche settimane dopo l'inizio delle riprese. Non si prevede che la sua uscita creerà ritardi. Aseem Batra è diventata così unica showrunner della serie. Hobart e Batra hanno co-firmato insieme la premiere del reboot dopo aver collaborato alla serie originale. Hobart rimarrà nei titoli di coda come produttore esecutivo per i primi episodi della nuova serie.

In attesa di approfondire quello che sappiamo sulla nuova stagione di Scrubs, la sinossi del reboot anticipa la reunion tra J.D. (Zach Braff) e Turk (Donald Faison) "per la prima volta da molto tempo". Si prevede che la nuova stagione della serie vedrà Turk e J.D. affrontare i cambiamenti avvenuti nel campo medico dall'ultima messa in onda. In una precedente dichiarazione riguardante il revival, il creatore di Scrubs, Bill Lawrence, ha dichiarato: "Scrubs significa moltissimo per me. Sono così emozionato per l'opportunità di riunire la band".