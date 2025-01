Scrubs: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Partiamo da una curiosità: la soundtrack di Scrubs, oltre la memorabile sigla I'm No Superman di Lazlo Bane, ha subito nel corso degli anni numerosi cambiamenti per via di questioni legate al copyright. La versione originale, o meglio, i brani originariamente scelti, sono stati modificati successivamente nelle release home video o streaming.

John C. McGinley e Zach Braff in una scena del serial Scrubs

Da questo appunto, una delle novità 2025 riguardante l'amatissima serie (che non definiremo mai sit-com) ideata da Bill Lawrence che, ormai è ufficiale lo sviluppo, avrà una nuova stagione. Lo stesso Lawrence, nel corso di una recente intervista, ha spiegato che tra i presupposti di partenza c'è proprio la voglia "di ripristinare la musica originale dei vecchi episodi".

Scrubs 10: cosa sappiamo

Una base di partenza che riapre la strada ai medici più famosi della tv, capaci di segnare una generazione cresciuta seguendo le fantasie del protagonista, JD, con il volto di Zach Braff. Anche se non è stata ancora ordinata, ABC e 20th Television stanno portando avanti il progetto che, secondo Lawrence, "sfrutta un'idea forte". Direttamente coinvolto, anche se non sappiamo chi siano ancora gli altri sceneggiatori, lo showrunner ha spiegato a LA Time che "Non sarà una serie che segue il business".

Zach Braff e Donald Faison in scena

Di conseguenza, secondo le prime notizie, Scrubs non sarà ambientato nello stesso ospedale (anche perché il Sacro Cuore, alla fine dell'ottava stagione, chiude i battenti), e non seguirà il flusso giornaliero degli eventi in cui si alternano i vari personaggi, dal dottor Turk a Perry Cox, fino a Carla, l'Inserviente, Elliot e Bob Kelso.

Ripartire da Med School?

Se di ufficiale c'è poco, la stagione revival di Scrubs sarà, a conti fatti, la numero dieci. Nonostante le critiche, spesso ingiuste e frettolose, la discussa Med School resta canonica e, scopriremo poi come, si legherà a quella in fase di scrittura (e no, non è così terribile come molti credono). A confermarlo ancora Lawrence, che si è detto "favorevole a rivedere Kerry Bishé, Michael Mosley, Dave Franco". Per questo, Scrubs alternerà i personaggi storici con i nuovi interni, in una struttura ospedaliera tutta nuova.

I personaggi di Scrubs

Anche per questo, e per la amalgama tra vecchi e nuovi personaggi, la nuova stagione di Scrubs non sarà un reboot (meno male). Potrebbe essere molto più simile ad un'operazione in stile Una mamma per amica. Secondo Deadline la base di partenza è rappresentata dal cast. Non può esserci Scrubs senza Scrubs. Per questo torneranno (da capire come, ma torneranno) Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison e John C. McGinley, oltre a Judy Reyes (che interpreta Carla) attualmente in fase di trattativa.

Una sfida

Carla ed Elliot (Judy Reyes e Sarah Chalke) in un'immagine del serial Scrubs

Fin dalla chiusura nel 2010, si sono più volte rincorse voci che sarebbero state prodotti nuovi episodi di Scrubs. Addirittura, era stata paventata l'idea che fosse in fase di studio un film (opzione poi tramontata). Difficile, e certo prematuro, ipotizzare come possa essere sviluppato, oggi, Scrubs. Talmente iconici i personaggi, talmente popolari i dialoghi (tanto da diventare quasi lessico comune, avallato anche dai post social che riprendevano alcune quote), che un revival porta con sé la sfida gigantesca di non snaturare cuore ed anima di quella che, insieme ad E.R., pur con prerogative diverse, è e resta il miglior medical tv in circolazione (e no, abbiamo volutamente evitato di citare Grey's Anatomy...). Se i rischi sono molti, la presenza di Bill Lawrence rassicura i fan. "Sarebbe divertente vedere che fanno oggi i personaggi, quelli che amavo. E sarebbe divertente vedere al lavoro un giovane dottore contemporaneo".