Scream 7, una star del franchise ha brutte notizie per il sequel

L'addio di Christopher Landon alla regia di Scream 7 ha bloccato lo sviluppo del sequel del franchise, finito praticamente in un vicolo cieco dopo l'annunciata assenza di Jenna Ortega e il licenziamento di Melissa Barrera dal cast.

Ora, nel corso di una chiacchierata con Entertainment Tonight riguardo il suo coinvolgimento nella saga, la star di Scream (2022) e Scream VI Jasmin Savoy Brown ha parlato delle sue speranze per Scream 7, offrendo una risposta onesta:

"Non ho ricevuto nessuna chiamata. Quindi, penso che se volete chiedere a Spyglass cosa stanno facendo, potete farlo... Io non ho ricevuto nessuna chiamata".

L'unica notizia per i fan è che, anche se Brown e i suoi compagni di cast non torneranno per il film, ha ancora un bel ricordo del suo lavoro nella serie e della collaborazione con i suoi colleghi.

Melissa Barrera si consola dal licenziamento da Scream 7 tra le braccia di un mostro, le foto di Your Monster

"Penso che tutto quello che abbiamo fatto sia stato incredibile e importante e dovrebbe essere celebrato per sempre", ha aggiunto Brown. "E sono felice che siamo riusciti a catturare questo aspetto sul grande schermo e sono orgogliosa di vedere quattro persone di colore in quel film horror... Per sempre, ne sarò orgogliosa".

Perché Christopher Landon ha abbandonato il film?

Landon ha lasciato il lungometraggio a coronamento di un periodo tumultuoso per il franchise che ha visto uscire di scena due delle sue protagoniste, Jenna Ortega e Melissa Barrera (licenziata a causa dei suoi post sulla Palestina considerati antisemiti).

Scream 7: Jenna Ortega non farà parte del cast a causa degli impegni sul set di Mercoledì e Beetlejuice 2

Landon ha annunciato la notizia su X scrivendo: "Credo che questo sia un momento come un altro per annunciare che ho formalmente abbandonato Scream 7 settimane fa. Questo deluderà alcuni e delizierà altri. Era un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo. E mi si è spezzato il cuore per tutte le persone coinvolte. Non ho altro da aggiungere alla conversazione se non che spero che l'eredità di Wes continui ad avere successo e si elevi al di sopra del frastuono di questo mondo diviso. Quello che lui e Kevin hanno creato è qualcosa di incredibile ed è stato un onore essermi crogiolato, anche solo per un breve attimo, nel loro splendore".