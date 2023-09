Scream 6, Neve Campbell entra nei dettagli del conflitto sul suo compenso: 'È stato irrispettoso'

Neve Campbell, protagonista e "final girl" per eccellenza nella saga horror Scream, spiega in modo approfondito la controversia economica che l'ha spinta a non partecipare all'ultimo capitolo.

Quando si parla di "final girl" uno dei primi volti che ci vengono in mente è quello di Neve Campbell che in tutti i capitoli della saga di Scream ha interpretato Sidney Prescott. In tutti i capitoli...tranne l'ultimo: in Scream 6 infatti a prendere il suo posto è Jenna Ortega e Campbell parla dell'offerta economica inadeguata che ha ricevuto, motivo del suo abbandono.

Neve Campbell e la disparità salariale a Hollywood

I registi dell'ultimo capitolo del fortunato franchise horror Scream, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, hanno perso la punta di diamante dell'intera saga. Anche se Scream 7 è già stato confermato, Neve Campbell ha dichiarato che non tornerà nemmeno per quest'ultimo capitolo e il motivo è tutto economico. Nonostante Sidney Prescott sia ormai il personaggio simbolo dell'attrice, che si dice davvero affezionata al ruolo, la proposta della produzione per il suo ritorno sembrerebbe essere stata il vero deterrente.

"Per quanto ami questo personaggio e tutti gli altri che ho interpretato fino a ora, per me è fondamentale la parità di retribuzione, ma non l'abbiamo ancora raggiunta". Con queste parole Campbell spiega il conflitto sul suo salario e prosegue con un pizzico di polemica: "_Credo che se fossi stata un uomo avrei ricevuto un'offerta molto diversa. Non posso provarlo, ovviamente, ma è la sensazione che ho_".

Quella della disparità salariale a Hollywood è un problema sempreverde che non accenna a risolversi e sono molte le attrici che denunciano la differenza di compensi tra uomini e donne. Neve Campbell a questo proposito dice la sua: "Il modo in cui sono stata trattata non è stato il massimo, anzi è stato del tutto irrispettoso. Mi sono detta: il rispetto per se stesse deve sempre esserci, ma fino a che punto arriva?"