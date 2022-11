Scream 6: alcune immagini dal set ci mostrano la nuova ambientazione del film

Alcune immagini dal set di Scream 6 trapelate sul web hanno rivelato, prima del previsto, nuovi dettagli riguardo al sequel. Nello specifico, possiamo farci un'idea sulle ambientazioni, dando uno sguardo anche al nuovo cast.

Per quanto ne sappiamo, Scream 6 sarà ambientato circa un anno dopo gli eventi del capitolo precedente, con gli ultimi sopravvissuti alla storia di Woodsboro che cercano di costruirsi una nuova vita a New York. Nella Grande Mela, però, un nuovo e più temibile Ghostface attende loro e le nuove vittime designate.

Scream 6, Melissa Barrera: "L'ambientazione a New York è 20 volte più mortificante... è terribile"

Le immagini trapelate in rete sono state condivise in origine su Twitter dall'account @UniHorror_, ritraendo sia il cast completo che uno dei set in cui gli eventi avranno luogo. A queste si è aggiunta una spiegazione dal noto scooper ViewerAnon, secondo cui i protagonisti si troverebbero all'interno di un cinema trasformato in un museo dedicato a Ghostface, e li vediamo mentre osservano alcuni dei ricordi esposti in una delle stanze.

Nel cast di Scream 6 troviamo Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Melissa Barrera, Hayden Panettiere,​​ Dermot Mulroney, Jack Champion, Henry Czerny, Samara Weaving, Tony Revolori, Devyn Nekoda, Liana Liberato e Josh Segarra. Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, e scritto da James Vanderbilt e Guy Busick, il film uscirà nelle sale il 10 marzo 2023.