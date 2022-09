Scream 6, Melissa Barrera: "L'ambientazione a New York è 20 volte più mortificante... è terribile"

Dopo cinque capitoli ambientati nella mitica cittadina di Woodsboro, i produttori hanno deciso di ambientare Scream 6 a New York. Cambiamento radicale nelle atmosfere del franchise horror che la star Melissa Barrera trova terribile.

Scream: Melissa Barrera in una scena del film

"È 20 volte più mortificante", ha commentato Melissa Barrera a Collider, riferendosi all'ambientazione del nuovo Scream a New York City. "È orribile. Perché vedi come, in una città come New York City, ognuno fa le sue cose e quando qualcuno chiede aiuto nessuno verrà in loro soccorso".

Barrera ha proseguito, "Nessuno viene ad aiutarli, sai, tutti pensano 'Non mi impiccio'. Quindi è mortificante, perché sei inseguito da Ghostface, ma vedi anche l'umanità e come reagisce in un situazione del genere. Comunque, penso di aver già detto troppo".

Melissa Barrera ha recitato nel quinto Scream a fianco di Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding. Questo film ha fatto rivivere il franchise all'inizio di quest'anno con ottime reazioni da parte di critica e pubblico e un grande successo al botteghino mondiale con 140 milioni di incasso. Il cast quasi al completo farà ritorno in Scream 6 compresa Courteney Cox. La star originale Neve Campbell intendeva unirsi al team, ma è uscita dal sequel per un problema legato al suo compenso.

"È stato scioccante, ma anche, come donna, lo capisco", ha detto in precedenza Barrera a Variety sulla partenza di Neve Campbell. "Soprattutto come donna di colore, mi occupo sempre di quelle cose in cui sento che non mi stanno pagando quello che so di valere. Ma di solito per me, il problema è che da latina sento di non essere apprezzata quanto attrici bianche. Quindi, se Neve essendo una donna bianca si sente sottovalutata, questo dimostra solo quanto sia un problema nel settore. Mi congratulo per il fatto che si attiene a ciò in cui crede".