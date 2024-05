Scream 7: Neve Campbell è grata allo studio per averle aumentato lo stipendio dopo la disputa salariale

Neve Campbell ha dichiarato che Spyglass Media Group le ha aumentato lo stipendio per Scream VII, dopo che in precedenza era uscita dal franchise a causa di una disputa salariale.

Prima di Scream VI, l'attrice aveva dichiarato nel 2022 che non sarebbe tornata nella saga slasher perché "riteneva che l'offerta che mi era stata presentata non fosse all'altezza del valore che ho apportato al franchise". Tuttavia, a marzo è stato rivelato che la Campbell riprenderà il suo personaggio di Sidney Prescott nel prossimo settimo capitolo.

Scream: Neve Campbell durante una scena del film

Le parole dell'attrice

Se da un lato l'attrice di Sex crimes - giochi pericolosi è entusiasta di tornare al suo personaggio che conosce da 30 anni, dall'altro ha recentemente dichiarato alla rivista People di essere "davvero grata che lo studio mi abbia ascoltato quando ho parlato della discrepanza di retribuzione e quando ho detto che le trattative per Scream VI non mi sembravano rispettose".

Ha aggiunto: "Quando mi hanno contattata per la prima volta per Scream VII, ho pensato: 'Non so cosa significhi per loro essere rispettosi. Potremmo avere posizioni molto diverse'. Ma sono partiti da una buona offerta, quindi è stato bellissimo".

La Campbell ha osservato che il tono delle trattative, completamente diverso da quello precedente, ha cambiato la sua prospettiva sull'opportunità di tornare per il sequel diretto da Kevin Williamson.

"È una bella sensazione aver passato questo messaggio al mondo, essere stata ascoltata e aver fatto la differenza in questo ambito", ha detto l'autrice. "Spero che anche altre persone abbiano questa opportunità".

Il ritorno della Campbell è avvenuto dopo che l'anno scorso il franchise horror ha affrontato diverse battute d'arresto, tra cui l'abbandono di Jenna Ortega, il licenziamento di Melissa Barrera e l'uscita di scena del regista Christopher Landon. Alcuni recenti rumor sostengono che Courteney Cox e Patrick Dempsey torneranno nel sequel.