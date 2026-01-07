Scooby-Doo, la Warner Bros. reinventa il cartone dopo 60 anni in versione anime "kawaii"

A quasi sessant'anni dal debutto, Scooby-Doo si reinventa: Warner Bros. ha presentato Scooby-Doo! Gokko, una reimmaginazione in chiave anime. Il nuovo progetto, previsto per il 2027, punta a rilanciare il franchise con un'estetica kawaii.

Il debutto di Scooby-Doo! Gokko

In un evento brasiliano dedicato alla nuova linea di make-up Scooby-Doo x Miss Frandy, Warner Bros. ha fatto ben più che celebrare il passato del franchise. Tra memorabilia, un viaggio nostalgico attraverso le varie incarnazioni del gruppo e piccole sorprese per i fan più fedeli, lo studio ha svelato la prossima evoluzione del personaggio: Scooby-Doo! Gokko. Un progetto che reimmagina Scooby, e apparentemente anche Shaggy, in un'estetica anime morbida e kawaii, mantenendo però intatta la riconoscibilità dei personaggi.

Secondo quanto mostrato, la nuova versione si inserisce nella linea dei prodotti "Gokko", già sperimentati con Tom & Jerry Gokko, che aveva trasformato il celebre duo in figure stilizzate e pastellose, vicine alla sensibilità di brand come Hello Kitty & Friends. Pur adottando quell'impronta visiva "kawaii in purezza", Scooby-Doo! Gokko sembra mantenere un legame più stretto con il design originale, evitando stravolgimenti eccessivi.

Al momento, i dettagli sul team creativo sono ancora avvolti nel riserbo. L'unica certezza riguarda la data indicativa d'uscita, prevista per il 2027. Tuttavia, non è garantito che il debutto sarà immediatamente globale: Tom & Jerry Gokko, ad esempio, arrivò in Giappone nel 2022, per poi approdare nel resto del mondo solo nel 2025 e, oggi, essere disponibile su HBO Max. Lo stesso percorso potrebbe attendere Scooby e i suoi amici, anche se l'attuale presenza di Warner Bros. su diverse piattaforme lascia aperta la porta a un possibile sbarco su Netflix.

Il possibile legame con "Go-Go Mystery Machine"

Il mistero, paradossalmente, non riguarda solo le trame di Scooby-Doo ma anche il futuro del franchise. La presentazione brasiliana non ha chiarito se Scooby-Doo! Gokko sia l'evoluzione di un'idea rimasta in sospeso: Go-Go Mystery Machine, un anime annunciato nel 2024 che però non aveva mai superato la fase del promo art. La nuova estetica mostrata potrebbe quindi essere una metamorfosi di quel progetto mai sbocciato del tutto.

Una foto dell'incontro tra Batman e Scooby-Doo

La direzione intrapresa da Warner Bros., però, sembra molto più ampia. La linea Gokko potrebbe diventare un vero contenitore creativo per ridisegnare in chiave anime altri marchi storici della casa: dai Looney Tunes fino ai personaggi DC, l'idea di un "multiverso kawaii" è ormai più di una semplice speculazione tra fan. L'approccio, del resto, è strategico: reinterpretare brand consolidati in uno stile che ha una forte presa generazionale - e un'enorme eco sui social - permette allo studio di rivitalizzare franchise con decenni di storia alle spalle.