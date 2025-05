Tom & Jerry, su YouTube arriva il nuovo anime con i personaggi ridisegnati in un nuovo stile

Il classico duo animato di Tom & Jerry è tornato grazie a una nuova serie che debutterà sul canale YouTube WB Kids di Warner Bros., che presenta i personaggi in un modo che i fan non hanno mai visto prima.

Warner Bros. svela il teaser di Tom and Jerry Gokko, versione anime della celebre coppia di nemici-amici. La serie, già trasmessa in Giappone, approda su WB Kids YouTube in formato ultra breve: episodi di circa un minuto con oltre 50 storie all'attivo.

Tom & Jerry in versione anime, un classico che non muore mai

La faida più famosa della storia dell'animazione torna a far parlare di sé con Tom and Jerry Gokko, la versione anime che trasforma il celebre gatto e topo in adorabili personaggi dallo stile "Chibi", uno stile grafico "super deformed", con testoni rotondi e occhi brillanti. Warner Bros. ha da poco lanciato il primo teaser della serie sul canale YouTube WB Kids, portando finalmente anche al pubblico internazionale un progetto nato in Giappone nel 2022. I micro-episodi durano appena un minuto, ma il numero supera già la cinquantina, creando una maratona di gag fulminee e spassose, perfette per il consumo rapido dei social e dei giovanissimi.

Nonostante l'estetica aggiornata, Gokko resta fedele allo spirito originale: inseguimenti rocamboleschi, trappole improbabili e quella rivalità affettuosa che ha reso immortale il duo. "Tom e Jerry cominciano una nuova vita in versione anime", titola l'articolo originale. Gokko non tenta di reinventare la dinamica, ma la rilegge con gli occhi di una cultura animata che da decenni eleva l'assurdo al rango d'arte. Il risultato? Un'esplosione di nonsense visivo che, paradossalmente, esalta la semplicità del concept originale.

"Lo stile delizioso accentua le buffonate cartoonesche", si legge nel pezzo: e in effetti la nuova grafica, pur spiazzante, non tradisce l'essenza slapstick che definisce la coppia da quasi un secolo. Warner Bros., già coinvolta in progetti anime-style come Go-Go Mystery Machine (una rivisitazione di Scooby-Doo in arrivo), sembra decisa a esportare le sue icone nel linguaggio dell'animazione giapponese.