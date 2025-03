Scooby-Doo: Netflix annuncia la serie live-action che racconterà le origini dei personaggi

Netflix ha annunciato la produzione di una serie live-action che riporterà sugli schermi televisivi i personaggi e le avventure di Scooby-Doo.

Il progetto sarà prodotto da Midnight Radio, Berlanti Productions e Warner Bros. Television e sarà composto inizialmente da otto puntate.

I primi dettagli del progetto su Scooby-Doo

La sceneggiatura della serie, che racconterà le origini della gang di teenager che risolve misteri di vario genere e del loro amato cane, sarà scritta da Josh Appelbaum e Scott Rosenberg.

Il nuovo progetto di Scooby-Doo ispirato ai personaggi creati da Hanna-Barbera mostrerà quindi come si forma il gruppo di Mystery Inc e i primi casi di cui i protagonisti si occuperanno.

I primi dettagli anticipano che Shaggy e Daphne, da tempo amici, durante il loro ultimo camp estivo, vengono coinvolti in un mistero riguardante un cucciolo di Alano che si è perso ed è solo. Il cane potrebbe inoltre aver assistito a un omicidio a tinte sovrannaturali. Insieme alla pragmatica ed esperta in scienza Velma, e Freddy, il nuovo arrivato strano, ma molto affascinante, i giovani decidono di provare a risolvere il caso che li trascina in un inquietante incubo che minaccia di far emergere tutti i loro segreti.

Appelbaum e Rosenberg saranno gli showrunner della serie, mentre nel team della produzione ci saranno anche André Nemec, Jeff Pinkner, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman.

Le dichiarazioni del responsabile di Netflix

Peter Friedlander di Netflix ha dichiarato: "Mystery, Inc. è tornata in attività! Siamo entusiasti di portare Scooby-Doo in tv in versione live-action per la prima volta. L'amato franchise ha avuto un impatto innegabile sulla cultura pop: è ricco di temi universali all'insegna dell'amicizia che molte generazioni di fan hanno da tempo apprezzato. Insieme a Berlanti Productions e Midnight Radio, ci impegnamo a deliziare chi è fan da molto tempo e far avvicinare una nuova era di ragazzini impiccioni a un mondo di avventure fantastiche".

La saga di Scooby-Doo, creata da Joe Ruby e Ken Spears, ha debuttato nel 1969 con la prima serie animata. Successivamente sono stati realizzati spin-off, reboot e film animati e live-action.