Scooby-Doo: i protagonisti della serie live-action ritratti nella prima foto ufficiale

Netflix ha svelato il titolo ufficiale del progetto ispirato agli amati personaggi creati da Hanna-Barbera e condiviso il primo poster.

Netflix ha condiviso il primo poster ufficiale della serie live-action ispirata ai personaggi di Hanna-Barbera rivelandone inoltre il titolo: Scooby-Doo: Origins.

Le riprese sono ufficialmente iniziate nella città di Atlanta e gli episodi riporteranno sugli schermi le indagini del simpatico gruppo di amici, alle prese con casi di ogni tipo, anche sovrannaturali.

Cosa racconterà la serie live-action

Le puntate di Scooby-Doo: Origins offrirà un approccio moderno alla storia dei teenager e del loro cane. Il racconto prenderà il via durante l'ultima estate che trascorreranno in campeggio. I vecchi amici Shaggy (Tanner Hagen) e Daphne (Mckenna Grace) si ritrovano coinvolti in un inquietante mistero con al centro un cucciolo solitario e sperduto di alano e il cane potrebbe aver assistito a un omicidio sovrannaturale.

Insieme alla pragmatica e scientifica Velma (Abby Ryder Fortson), e allo strano, ma molto affascinante, ultimo arrivato in città, Freddy (Maxwell Jenkins), i giovani decidono di risolvere il caso che sta portando ognuno di loro in un inquietante incubo che minaccia di esporre tutti i loro segreti.

Tra gli interpreti ci sarà inoltre Paul Walter Hauser in un ruolo ancora avvolto dal mistero.

Scooby-Doo: Origins, il post della serie live-action Netflix

Chi ha realizzato lo show live-action

Josh Appelbaum e Scott Rosenberg saranno showrunner, autori e produttori dello show. Nel team della produzione ci saranno inoltre Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, André Nemec, Jeff Pinkner, e Adrienne Erickson. Il regista Toby Haynes, che ha diretto il primo episodio, è indicato inoltre come produttore esecutivo.

La prima serie animata di Scooby-Doo!, creata da Joe Ruby e Ken Spears, aveva debuttato nel 1969 per conto di Hanna-Barbera.

Nel corso degli anni, le storie con protagonisti Fred Jones, Daphne Black, Velma Dinkley, Shaggy Rogers e l'alano Scooby-Doo sono arrivate sul grande schermo, anche in versione live-action con la sceneggiatura di James Gunn, e hanno continuato a rimanere molto popolare in televisione, anche tra le nuove generazioni.