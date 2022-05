Scooby-Doo, i fan chiedono a James Gunn un nuovo film (con un twist un po' macabro)

Tutti vogliono Scooby-Doo 3, ma lo sceneggiatore dei precedenti film James Gunn non sembra convinto... Ma adesso è stata proposta una versione un po' più dark di un potenziale sequel, e Gunn potrebbe starci (almeno per scherzo).

Vi ricordate i due live-action anni 2000 di Scooby-Doo diretti da Raja Gosnell con l'attrice di Buffy Sarah Michelle Gellar e il marito Freddie Prize Jr., Matthew Lillard e Linda Cardellini? Quei film poco amati dalla critica, ma che tra i fan sono un piccolo cult, e che potevano vantare fior fior di guest star come Tim Blake Nelson, Alicia Silverstone, Isla Fisher, Peter Boyle e Rowan Atkinson?

La sceneggiatura di quelle pellicole fu opera di James Gunn, e ormai da anni al regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad viene periodicamente chiesto di ideare un nuovo capitolo della saga ispirata alle avventure di Scooby-Doo. E questa volta, forse, potrebbe essere venuta fuori l'idea giusta... Beh, più o meno.

"James dovrebbe fare uno Scooby-Doo 3 e far tornare insieme la gang per un'ultima volta" scrive qualcuno su Twitter, a cui il regista risponde "Ci avevo pensato, ma gli alani hanno una vita media di 8 anni, quindi non so come risolvere questo problema".

Hear me out, what if the gang reunite for scoobys wake?

No? Too dark

"E se la gang si riunisse per il funerale di Scooby? Troppo dark?" suggerisce allora qualcuno, e Gunn sembra gradire l'idea, sebbene un po' macabra, perché poi risponde "Come Il Grande Freddo ma con Scooby-Doo? Ok, io ci sto!"

E voi, che ne pensate? Vorreste un nuovo film di Scooby-Doo scritto e/o diretto da James Gunn (possibilmente con Scooby vivo e vegeto)?