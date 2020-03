Scimmie per le strade in Thailandia: lo scenario alla Planet of the Apes

Un video proveniente dalla Thailandia, dove delle scimmie si contendono del cibo, è stato paragonato al franchise di Planet of the Apes. Il filmato mostra i primati in mezzo alle strade, alla ricerca di cibo dopo che il Coronavirus ha portato a una notevole diminuzione del turismo nel paese. Su Twitter non sono mancati i commenti ironici sul fatto che il celebre franchise scimmiesco della 20th Century Fox, ora proprietà della Disney, inizi così in almeno una variante della storyline.

Il pianeta delle scimmie: i 50 anni di una distopia senza tempo

James Franco ne L'alba del pianeta delle scimmie

Per l'esattezza, vista l'attuale pandemia, viene da pensare a L'alba del pianeta delle scimmie, il primo capitolo della trilogia de Il Pianeta delle Scimmie con Andy Serkis nei panni di Caesar. In quella versione l'ascesa dei primati è resa possibile da un farmaco che aumenta l'intelligenza delle scimmie ma è letale per gli esseri umani. La sequenza mid-credits del film mostra il vicino di casa del protagonista, inconsapevolmente infettato, che diffonde il contagio a livello mondiale tramite viaggi di lavoro, e l'ultima immagine è quella del virus che viaggia lungo una mappa di tratte aeree (immagine che richiama in parte anche Contagion, uscito in sala nello stesso periodo). Il sequel, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, rivela che il morbo ha ucciso gran parte della popolazione umana, lasciando vivi solo quei pochi che possedevano l'immunità genetica alla sostanza nota come ALZ-113. La trilogia si è poi conclusa nel 2017 con The War - Il pianeta delle scimmie, dove i primati vincono definitivamente e conquistano l'intero globo terrestre.

La Disney ha recentemente annunciato di avere in cantiere un nuovo lungometraggio, affidato al regista Wes Ball. Questi ha svelato su Twitter che il nuovo film sarà in qualche modo legato ai tre precedenti, e avrà a che fare con il lascito di Caesar. Non ci sono altri dettagli sul progetto, ma Serkis ha precedentemente dichiarato di essere disposto a tornare nel ruolo di Cornelius, il figlio di Caesar, un'inversione di ciò che fece Roddy McDowall nei cinque film della saga originale, interpretando prima Cornelius e poi il di lui figlio Caesar.