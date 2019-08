Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie: Disney proseguirà la saga

La Disney ha confermato che proseguirà la saga di Planet of the Apes - Il pianeta delle scimmie, con nuovi futuri film.

Disney proseguirà la saga di Planet of Apes - Il pianeta delle scimmie: lo ha confermato Bob Igers, aggiungendo alcuni dettagli sul futuro del franchise.

Dopo l'accorpamento con la 20th Century Fox, i fan avevano timore che la Walt Disney Company non avrebbe seguito a grandi franchise come Avatar e Planet of Apes, trilogia terminata con The War - Il pianeta delle scimmie di Matt Reeves, uscito nel 2017.

L'amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha però confermato che lo studio darà un seguito ai franchise, dando massima priorità ai progetti, in particolare alla saga de Il Pianeta delle Scimmie.

Bob Iger ha sottolineato come la Disney porterà la Fox in una nuova direzione, con uno piano di sviluppo tutto nuovo su un gruppo selezionato di proprietà. L'annuncio si rivela davvero interessante, soprattutto per quanto riguarda la saga di Planet of Apes, anche perché di Avatar era già nota la produzione dei sequel da parte di James Cameron.

Non sappiamo ancora, però, in che modo la Disney porterà avanti la saga, ma almeno abbiamo la conferma che la serie continuerà per la gioia dei fan.

Per Avatar, invece, sappiamo già che il secondo capitolo uscirà il 17 dicembre 2021, mentre Avatar 3 arriverà a dicembre 2023.