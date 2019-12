Il pianeta delle scimmie: Wes Ball svilupperà un nuovo film

Il pianeta delle scimmie ritornerà sugli schermi con un nuovo film diretto da Wes Ball e prodotto da 20th Century Fox, ora in mano a Disney.

Il regista della saga di Maze Runner - Il labirinto è stato assunto per sviluppare un nuovo progetto legato al franchise, tuttavia non è stato per ora rivelato se si tratterà di un remake o di un sequel. Matt Reeves aveva infatti portato nelle sale The War - Il pianeta delle scimmie che ha concluso la trilogia con protagonista l'attore Andy Serkis nel ruolo di Cesar, lungometraggi in grado di incassare 1.68 miliardi di dollari ai box office internazionali.

Ball, con i suoi adattamenti dei romanzi dedicati a Maze Runner, era invece riuscito a conquistare ben 949 milioni ai botteghini.

Il pianeta delle scimmie raccontava lo scontro tra i primati e gli esseri umani, specie alle prese con una sanguinosa guerra e la storia è già stata al centro di numerosi film e di una serie tv.