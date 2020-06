Il Pianeta delle Scimmie: Wes Ball svela che il nuovo film è una continuazione della storia

Wes Ball è al lavoro sul nuovo film della saga Il pianeta delle scimmie e il regista ha sottolineato che il suo progetto è stato ideato come continuazione della storia della recente trilogia.

L'interessante dettaglio è emerso grazie a un'intervista rilasciata a Discussing Film in cui si parla dei progetti legati al franchise.

Rispondendo alla domanda relativa al rilancio della storia legata Il pianeta delle scimmie, Wes Ball ha spiegato: "Abbiamo un interessante approccio. Abbiamo trovato un modo per rimanere nell'universo che è stato creato prima di noi, ma ci stiamo ugualmente aprendo alla possibilità di realizzare qualcosa di veramente fantastico. Sto cercando di non rivelare troppo. Direi però per i fan della trilogia di non preoccuparsi, siete in buone mani".

Le riprese del lungometraggio potrebbero inoltre iniziare presto grazie all'importanza degli effetti speciali digitali: "Il pianeta delle scimmie andrà avanti e abbiamo un incredibile team artistico che sta lavorando a degli incredibili concept art. Abbiamo la sceneggiatura su cui si sta ancora lavorando, ci concederemo il tempo necessario per completare la stesura della sceneggiatura, quindi va tutto bene. Non solo si sta continuando lo sviluppo, ma potremmo in realtà iniziare virtualmente la produzione piuttosto presto perché si tratta di un film che usa ampiamente il CGI".

I fan potrebbero quindi scoprire relativamente presto in che modo il futuro lungometraggio sarà collegato alla storia di Cesare, interpretato da Andy Serkis.