Scary Stories To Tell In The Dark: il libro che ha ispirato il film edito da DeAgostini

Scary Stories To Tell In The Dark: il libro di Alvin Schwartz che ha ispirato il film prodotto da Guillermo Del Toro è edito da DeAgostini e disponibile in libreria.

Eesce oggi nelle sale Scary Stories To Tell In The Dark. Il film è basato sul primo libro di una trilogia di Alvin Schwart, illustrati da Stephen Gammell, edito da DeAgostini.

Scary Stories To Tell In The Dark, originariamente pubblicato nel 1981 fa parte di una trilogia che include More Scary Stories to Tell in the Dark del 1984 e Scary Stories 3: More Tales to Chill Your Bones pubblicato nel 1991. I tre libri comprendono racconti brevi, poesie e giochi per Halloween basati sulle storie popolari e le leggende metropolitane. L'American Literary Association ha inserito i libri di Schwartz in una sorta di lista nera, sconsigliandone la lettura ai ragazzi anche per le illustrazioni di Stephen Gammell che hanno contribuito al successo della trilogia. Nel 2011 la HarperCollins ha pubblicato una nuova edizione disegnata da Brett Helquist, la cosa suscitò le proteste dei fan tanto che le successive edizioni furono ristampate con le illustrazioni originali di Gammell.

Grazie all'attesa suscita dal film la De Agostini ha pubblicato una nuova edizione di Scary Stories To Tell In The Dark il libro è disponibile sia in formato cartaceo che in ebook.

Scary Stories to Tell in the Dark: una scena inquietante del film

Il libro racchiude 29 storie. Tra queste ci sono The Hearse Song basata su una canzone sulla sepoltura e sulla decomposizione umana molto popolare durante la prima guerra mondiale tra i bambini americani e britannici. The Wendigo storia che prende spunto dalla creatura mitologica mangiatrice di uomini proveniente dal folklore dei nativi americani. The Hook basata sula leggenda urbana di un assassino che attacca le coppie in auto, e che ha un gancio al posto della mano, come Capitan Uncino. The White Satin Evening Gown in cui una ragazza povera che acquista un abito al banco dei pegni, resta avvelenata da un liquido per l'imbalsamazione che impregna l'abito. Il vestito in questione era stato venduto da un becchino al banco dei pegni dove la sventurata lo aveva poi comprato.

Alvin Schwart, nato a Brooklyn nel 1927 è un autore molto molto noto negli Stati Uniti e nel mondo Anglosassone per aver pubblicato più di cinquanta libri dedicati al folklore locale, la maggior parte dei quali destinati agli adolescenti.

Il film invece - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Scary Stories to Tell in the Dark - esce oggi nelle sale italiane distribuito da Notorious Pictures, prodotto da Guillermo del Toro e diretto dal norvegese André Øvredal la pellicola vede protagonisti un gruppo di ragazze che durante la notte di Halloween vanno nella casa di Sarah, una ragazza che cela terribili segreti, per risolvere il mistero che avvolge alcune macabre morti avvenute nella loro cittadina.