Scarlett Johansson e Jonathan Bailey in azione nella giungla nelle nuove foto di Jurassic World: Rebirth

Nel mese di luglio 2025 arriverà nelle sale di tutto il mondo Jurassic World: Rebirth, il capitolo 4 della saga iniziata nel 2015. Le nuove foto, pubblicate in anteprima da Entertainment Weekly, regalano ora qualche nuova anticipazione riguardante i personaggi interpretati dai protagonisti Scarlett Johansson e Jonathan Bailey.

Un omaggio a Steven Spielberg

Il film è diretto da Gareth Edwards, già autore di blockbuster come Godzilla e Rogue One: A Star Wars Story. Il filmmaker, parlando di Jurassic World: Rebirth ha spiegato che in Tailandia, dove sono state effettuate le riprese, c'erano serpenti e ragni velenosi, presenza di cui non hanno parlato agli attori per non creare paure e tensioni negative. Tra le location usate per i film c'è inoltre Malta, dove sono state realizzate alcune sequenze ambientate nell'Oceano particolarmente complesse, che richiedevano un grande impegno fisico e molto rischiose.

L'obiettivo è di gettare le basi per una nuova trilogia caratterizzata dai ciak in posti reali e dall'uso limitato della tecnologia, potendo inoltre sfruttare nel migliore dei modi una storia coinvolgente. Edwards, parlando di Jurassic World: Rebirth, ha sottolineato: "Non posso parlare per Universal, ma in un certo senso sembrava una nuova trilogia. Non sono certo di quali siano i loro progetti, ma sembrava l'inizio di un capitolo totalmente nuovo in questo franchise. Per me si tratta di una gigantesca lettera d'amore nei confronti di Steven Spielberg e dei primi film che ha realizzato nella sua carriera. Ci sono dei momenti in questo film che mi ricordano molto Lo squalo. Si tratta quasi di alcuni greatest hits di tutti quegli aspetti dei suo film che ho amato crescendo. Si tratta essenzialmente di una piccola avventura in stile odissea attraverso questa isola, è una storia all'insegna della sopravvivenza, lo è davvero".

Scarlett e Jonathan in Jurassic World 4

Cosa racconterà il nuovo film della saga

La storia sarà ambientata cinque anni dopo gli eventi di Dominion e mostrerà i dinosauri mentre stanno nuovamente per estinguersi tranne in una piccola regione ai tropici dove ora si sono riunite le creature il cui DNA potrebbe essere usato da una società farmaceutica per realizzare una sostanza in grado di salvare l'umanità.

Scarlett Johansson avrà la parte di Zora Bennett, in passato tra le fila delle operazioni speciali in stile agente della CIA, che riceve il compito di infiltrarsi nella regione ed estrarre il DNA dei dinosauri. Con lei ci saranno Duncan Kincaid (Mahershala Ali), i suo più fedele alleato e capitano della nave, e il paleontologo Henry Loomis (Jonathan Bailey), poco a suo agio con i rischi mortali che devono affrontare.

Una foto del film

L'approccio alla storia

Il filmmaker ha paragonato i tre personaggi principali a Brody, Hooper e Quint del cult Lo Squalo: "Si tratta di quel tipo di triangolo tra tre diversi personaggi che si sovrappongono. Tra loro tre ci sono molti momenti divertenti che si sono distinti per me. Si tratta meno di un triangolo sentimentale rispetto alla situazione all'insegna della competizione 'chi è l'alfa nel gruppo?'".

Jurassic World: Rebirth, Scarlett Johansson in una foto del film

Rupert Friend sarà un rappresentante dell'azienda farmaceutica che arriva nell'area per assicurarsi che gli altri personaggi stiano agendo a favore della società per cui lavora.

Scarlett Johansson in azione

Nella storia ideata da David Koepp, già autore di Jurassic Park, il team di Zora richiede la richiesta di aiuto da parte di una barca in difficoltà, cercando quindi di aiutare la famiglia Delgado, i cui membri sono interpretati da Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer), Luna Blaise (Manifest), David Iacono (The Summer I Turned Pretty), e Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez).

Come prevedibile da parte dei fan, tutto andrà storto e prenderà il via un'avventura che si concluderà con l'epilogo dei titoli di coda.