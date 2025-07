Non solo Jurassic World: il finale del 2025 targato Universal. Tra Wicked, Lanthimos e cinema di genere

Siamo a Riccione, a Ciné - Giornate di cinema, a sbirciare il finale del 2025. Tra l'altro, alla vigilia dell'uscita di uno dei film di punta dei mesi estivi: Jurassic World - La rinascita, nuovo capitolo del franchise preistorico da cui inizia il listino Universal Pictures per la seconda parte dell'anno. Una ripartenza intrigante, una rinascita appunto, per la saga iniziata negli anni '90 da Steven Spielberg che promette di essere uno dei film più attesi dei mesi più caldi dell'anno. Eppure sarebbe riduttivo fermarsi a questo, perché la major ha un listino ben strutturato e ricco per coprire i mesi rimanenti di questo 2025, a cui si aggiungono ulteriori film di spicco anche per il 2026 che ci fanno capire quanto anche il prossimo anno sarà ricco di appuntamenti da vivere nel buio della sala cinematografica.

L'estate dei sequel

Nobody 2: un primo piano di Bob Odenkirk

Anche gli altri titoli estivi portano avanti brand giù consolidati. Per Ferragosto, infatti, torna Bob Odenkirk per Io sono nessuno 2, sequel firmato da Timo Tjahjanto del film che si era fatto notare nel 2021. Per questo nuovo capitolo, accanto a Odenkirk non ritroviamo solo Connie Nielsen e Christopher Lloyd, ma anche una star del calibro di Sharon Stone. La settimana successiva, per il 20 di agosto, torna la pittoresca banda criminale animata di Troppo cattivi 2, che con il primo capitolo aveva convito la critica e conquistato il pubblico al debutto e che non vediamo l'ora di incontrare nuovamente.

A inizio settembre, invece, pronti a dire addio a Downton Abbey con il terzo film nato dalla celebre serie tv. Il titolo, Il gran finale, è esplicito e anticipa che si tratta della conclusione della storia che abbiamo seguito per tanto tempo, sin da quando la sua incarnazione seriale è iniziata nel 2010. Alla regia troviamo Simon Curtis a guidare un cast ricco, che comprende Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Paul Giamatti, Alessandro Nivola e Dominic West.

Tra animazione e horror

Troppo cattivi 2 non è però l'unico titolo che coinvolge l'animazione, perché a fine settembre, pronto per il back to school, troviamo La casa delle bambole di Gabby - Il film, adattamento per il grande schermo della serie in tecnica mista che ha già intercettato il pubblico italiano su Cartoonito e in streaming su Netflix. Nel lungometraggio, Gabby va in viaggio con la nonna GiGi nella città di Cat Francisco e deve affrontare un'avventura nel regno reale per recuperare la sua preziosa Casa delle Bambole dalle mani di una eccentrica gattara, Vera, interpretata da Kristen Wiig.

Black Phone 2: il Rapace di ethan Hawke minaccia Mason Thames

L'horror ha invece diversi esponenti nel listino Universal, a cominciare da Him, previsto per il 2 ottobre, e Black Phone 2 che arriva invece a metà mese e prepara in campo per Halloween, ancora una volta diretto da Scott Derrickson con Mason Thames (visto di recente come protagonista di Dragon Trainer) ed Ethan Hawke. Infine a inizio dicembre è il turno di un altro sequel promettente per le sale, Five Night at Freddu's 2, secondo capitolo del titolo che lo scorso anno aveva sorpreso per la risposta del pubblico al botteghino.

Grandi ritorni

Wicked: For Good, Ariana Grande risplende in abito da sposa in una scena

Questi ultimi sequel non sono gli unici ritorni interessanti della seconda parte del 2025. Come previsto, infatti, a novembre arriva la parte 2 di Wicked, per chiudere la storia interpretata da Ariana Grande e Cynthia Erivo, mentre attendiamo con curiosità il ritorno di Ethan Coen con Honey Don't e Yorgos Lanthimos con Bugonia, nel cui cast c'è la conferma di Emma Stone, Jesse Plemons e Alicia Silverstone. Da segnalare, però, anche Anemone, il film diretto da Ronan Day-Lewis da una sceneggiatura firmata insieme al padre Daniel Day-Lewis, di ritorno alla recitazione per questo titolo dopo il suo ultimo lavoro Il filo nascosto. Nel cast troviamo anche Samantha Morton e Sean Bean.

Guardiamo avanti al 2026

Prima di chiudere accenniamo a qualche Highlight di quello che ci aspetta anche l'anno successivo, che si preannuncia ricchissimo con alcuni film di punta attesissimi. Senza nessuna pretesa di completezza, visto che è prestissimo per questo e se ne riparlerà a fine anno da Sorrento, segnaliamo il sequel di Super Mario Bros previsto per il 2 aprile, il nuovo film di Steven Spielberg l'11 giugno, Minions 3 l'1 luglio, The Odyssey di cui si parla tanto per il 16 luglio e Shrek 5 per Natale.

I film Universal Pictures della seconda metà del 2025

Jurassic World - La rinascita - 2 luglio

Io sono nessuno 2 - 14 agosto

Troppo cattivi 2 - 20 agosto

Downton Abbey: Il gran finale - 11 settembre

La casa delle bambole di Gabby - Il film - 25 settembre

Him - 2 ottobre

Black Phone 2 - 16 ottobre

Honey Don't - 23 ottobre

Anemone - 6 novembre

Bugonia - 13 novembre

Wicked: Parte 2 - 19 novembre

Five Night at Freddy's 2 - 4 dicembre

I titoli top del 2026