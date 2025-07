Jurassic World - La rinascita, sequel già in sviluppo?

Nonostante sia nelle sale cinematografiche soltanto da oggi, Jurassic World - La rinascita, si vocifera che Universal Pictures stia già pianificando un sequel del film di Gareth Edwards.

Il film rappresenta un nuovo inizio per il franchise, non si tratta di un vero e proprio reboot perché la narrazione prosegue all'interno dell'universo creato da Michael Crichton e trasposto per la prima volta al cinema nel 1993.

Un sequel di Jurassic World - La rinascita nel futuro del franchise?

In considerazione dell'enorme successo della precedente trilogia di Jurassic World, non è così strano pensare che Universal abbia già messo in programma la creazione di un altro capitolo per il cinema.

Mahershala Ali in una scena di Jurassic World - La rinascita

Secondo le voci che circolano, Gareth Edwards verrebbe confermato alla regia, con Scarlett Johansson protagonista anche del secondo film. Tutto potrebbe cambiare nel caso La rinascita si riveli un flop al botteghino ma, considerando lo storico di Jurassic Park/Jurassic World, è difficile che anche per questo nuovo lungometraggio non accorrano in sala orde di fan impazziti.

La rinascita di Jurassic World nel nuovo film di Gareth Edwards

Sono passati cinque anni dagli eventi raccontati in Jurassic World - Il dominio, e la Terra si sta rivelando un pianeta sempre più inospitale per i dinosauri. I pochi esemplari sopravvissuti si trovano si trovano in ambienti equatoriali isolati.

In quei luoghi, conservano nel loro DNA la chiave per un farmaco che sarebbe in grado di salvare vite umane. Esperta in operazioni sotto copertura, Zora Bennett (Scarlett Johansson) viene incaricata di guidare un team in una missione segreta per poter recuperare il materiale genetico. Il gruppo si ritrova sull'isola insieme ad una famiglia rimasta bloccata a causa di un naufragio dopo un'escursione in barca. I protagonisti scopriranno qualcosa di inquietante e rimasto nascosto al mondo per decenni.

Jonathan Bailey e Scarlett Johansson in una scena di Jurassic World - La rinascita

Nel cast anche Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise e Ed Skrein.