Scarlett Johansson diventa l'attrice protagonista che ha incassato di più con Jurassic World - La Rinascita

Il fortunato esordio al botteghino di Jurassic World - La Rinascita ha permesso a Scarlett Johansson di infrangere un nuovo record. La star è diventata l'attrice protagonista che ha incassato di più al botteghino, battendo i colleghi Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr.

Nel nuovo capitolo della saga giurassica nata dalla penna di Michael Crichton e dalla mente di Steven Spielberg, Johansson ha preso il posto di Chris Pratt, protagonista della precedente trilogia firmata da Colin Trevorrow, interpretando l'ex militare Zora Bennett, che viene inviata in missione in una delle ultime isole occupate dai dinosauri dopo gli eventi della trilogia di Jurassic World.

Nei primi sei giorni di uscita, Jurassic World - La Rinascita ha incassato 318,3 milioni di incasso globale, secondo solo al film d'animazione cinese Ne Zha 2. Secondo The Numbers, Scarlett Johansson sarebbe così arrivata a incassare 14,8 miliardi nei film che la vedono protagonista. Oltre 8,7 miliardi provengono dai quattro film sugli Avengers e da Captain America: Civil War, dove l'attrice interpreta Natasha Romanov, alias Black Widow.

Tra gli altri ruoli da protagonista che hanno contribuito al record di incassi si segnalano il suo film di debutto nell'MCU, Iron Man 2, e i due film animati Sing, in cui ha dato la voce al porcospino amante del rock Ash.

Scarlett Johansson in azione nella giungla

Attori da record

Nella top 5 degli attori protagonisti che hanno incassato di più al botteghino l'unico che non è mai apparso in un film Marvel è Tom Hanks. Nelle altre posizioni troviamo Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord). Jackson deteneva il record strappato da Scarlett Johansson con 14,6 miliardi, grazie anche ai due film corali Pixar della saga de Gli Incredibili, dove presta la sua voce a Lucius Best.

Downey Jr., padre fondatore dell'MCU, ha incassato 14,2 miliardi provenienti dai nove film Marvel a cui ha preso parte. L'unico Oscar vinto come miglior attore non protagonista per Oppenheimer, che ha fruttato 976 milioni al botteghino, non entra nel conteggio della speciale classifica.

A seconda che si consideri o meno il Dottor Destino come ruolo principale, Robert Downey Jr. avrà la possibilità di riprendersi lo scettro nel dicembre 2026, quando Avengers: Doomsday arriverà nei cinema. Sempre che Marvel non trovi scappatoie multiversali per riportare in vita Vedova Nera, nonostante Johansson abbia affermato ripetutamente che non ha intenzione di fare ritorno in Marvel come interprete.