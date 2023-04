Black Widow, Scarlett Johansson: "Il capitolo con la Marvel è chiuso, ho fatto quello che c'era da fare"

Dopo la morte del suo personaggio in Avengers: Endgame e il suo ritorno in un film standalone, Scarlett Johansson sembrerebbe aver definitivamente appeso al chiodo il costume di Black Widow. In una recente intervista ai microfoni di The Goop Podcast, l'attrice ha dichiarato di aver archiviato il capitolo Marvel.

"Ho finito, quel capitolo è chiuso. Ho fatto tutto quello che c'era da fare. Tornare indietro e interpretare un personaggio ancora e ancora per quasi dieci anni è stata un'esperienza unica, ma adesso è finita". Smentite dunque le voci di una sua apparizione futura nell'MCU dato il discorso Multiverso che ormai è diventato sempre più preponderante.

Scarlett Johansson ha chiuso con Black Widow

Tra la Marvel e Scarlett Johansson erano anche nati degli screzi per via di una causa intentata dall'attrice contro gli studios Disney a seguito dell'uscita in streaming di Black Widow. I termini dell'accordo non sono stati resi noti, ma Scarlett aveva chiesto ai Marvel Studios un compenso di 50 milioni di dollari come risarcimento. Le due parti si sono poi riappacificate, ma diversi colleghi, tra cui Benedict Cumberbatch, avevano espresso le loro perplessità.

Scarlett Johansson, per i fratelli Russo: "La causa contro Disney dimostra che gli studios sono nel panico"

Niente più serie TV con Black Widow e Captain America?

In passato si erano diffuse alcune voci riguardanti la realizzazione di una serie TV per Disney+ intitolata Nomad. Lo show dovrebbe mostrarci cosa è successo quando Steve Rogers è tornato indietro nel tempo per restituire le Gemme dell'Infinito necessarie per sconfiggere Thanos in Avengers: Endgame. La Natasha Romanoff che vedremmo sullo schermo, se il progetto verrà realizzato, sarebbe dunque con tutta probabilità una Variante, considerato il destino della Black Widow della timeline principale.

Per adesso, i Marvel Studios non hanno confermato né smentito queste indiscrezioni.