Jurassic World - La Rinascita ruggisce in testa al box office USA, 318,3 milioni di incasso globale

Non c'è critica che tenga di fronte al fascino dei dinosauri. Nonostante le previsioni incerte della vigilia, lo conferma il debutto al box office USA del nuovo capitolo della saga creata da Steven Spielberg, Jurassic World - La Rinascita. cambia tutto nel franchise con l'arrivo delle star Scarlett Johansson e Jonathan Bailery e del regista Gareth Edwards, ma il pubblico sembra gradire accorrendo in sala. Il risultato è un totale domestico di oltre 147 milioni, 91,5 dei quali incassati nel weekend del 4 luglio da 4.308 sale, con una media per sala di 21.239 dollari. A livello internazionale l'hit Universal Pictures ha debuttato in 82 mercati, Cina inclusa, dove il film ha incassato 41,5 milioni da 65.000 schermi, 760 dei quali erano IMAX.

"È un risultato semplicemente straordinario", ha commentayo Jim Orr, che supervisiona la distribuzione nazionale per Universal. "Jurassic World - La Rinascita è esattamente ciò che il pubblico desidera durante l'estate: un'avventura grandiosa, divertente e straordinariamente ben fatta".

Dopo l'ottimo debutto dello scorso weekend, l'hit F1 deve accontentarsi della seconda posizione. Scalzata dalla pole position, la pellicola automobilistica capitanata da Brad Pitt incassa altri 26 milioni che la portano a 109,5 milioni complessivi. Al botteghino internazionale, il dramma sportivo ha incassato quasi 294 milioni. Risultato notevole per un film rivolto principalmente a un pubblico adulto e che non fa parte di alcun franchise cinematografico preesistente. Al centro della storia, le gesta di Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1 in pensione che viene convinto a fare ritorno alle corse per addestrare un abile esordiente (Damson Idris) e salvare una squadra in declino.

F1, il sequel con Brad Pitt è già in sviluppo dopo l'ottimo debutto al box-office?

Sdentato e Hiccup in una scena di Dragon Trainer

Le altre tre posizioni

L'hit estiva Dragon Trainer perde un'altra posizione ed è ora terzo. Ma per il reboot live-action della popolare saga animata DreamWorks interpretato da Gerard Butler, Mason Thames e Nico Parker si profila un clamoroso successo con altri 11 milioni che vanno a incrementare il totale domestico, arrivato a 224 milioni, e 517 milioni di incassi globali scivola in seconda posizione incassando altri 19,4 milioni che lo portano a centrare l'obiettivo dei 200 milioni di incassi domestici in tre settimane, mentre il totale globale vola a 454,4 milioni.

In netto calo gli incassi di Elio, la nuova pellicola d'animazione Pixar che si conferma un flop. Altri 5,7 milioni portano il film a 55 milioni di incasso in tre settimane. Cifre troppo basse nonostante le recensioni positive tributate alla tenera avventura di un ragazzino che entra in contatto con gli alieni dopo essere stato scambiato per l'ambasciatore intergalattico della Terra. Il film, la cui produzione è costata 150 milioni di dollari, è fermo a 96 milioni di incassi globali e fatica perfino a recuperare il budget. Quali problemi sta affrontando Pixar? Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Elio.

28 Anni Dopo difende la quinta posizione con altri 4,6 milioni incassati che portano il totale a 60,2 milioni. Il ritorno degli zombie ipercinetici di Danny Boyle, primo capitolo della nuova trilogia firmata da Alex Garland, supera i 125 milioni globali, il tutto a fronte di un budget di 60 milioni.