Scarlet Witch, torna Elizabeth Olsen? Marvel sta cercando un regista per il film standalone

Fin dall'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i fan dei Marvel Studios sono impazienti di sapere se rivedranno mai la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen e adesso sembra che qualcosa stia finalmente bollendo in pentola.

Nonostante Marvel abbia confermato la morte di Wanda Maximoff in seguito agli eventi del finale del film di Sam Raimi, pare che adesso lo studio sia fermamente deciso a realizzare un film standalone con protagonista il personaggio. A confermarlo è il noto scooper MyTimeToShineHello, che sul suo profilo X scrive: "Fan di Wanda, è ora di diventare entusiasti. Ho sentito che la Marvel sta cercando un regista per un film su Scarlet Witch".

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Elizabeth Olsen in un'immagine dal teaser trailer

Al momento non ci sarebbe nessun nome coinvolto ed è passato del tempo dall'ultima volta che la Olsen è stata interpellata sulla possibilità di un ritorno ai Marvel Studios nei panni del personaggio.

Nella sua ultima intervista in merito, Olsen aveva rivelato di non sentire la mancanza di Scarlet Witch. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di una sua apparizione nella serie Agatha All Along, l'attrice aveva spiegato: "Non sto ritornando. Attualmente non sto facendo nulla per la Marvel".

L'interprete di Wanda aveva poi ricordato: "Non è perché non voglio dirlo. Mi comunicheranno qualcosa quando vorranno farlo. Non ho idea di quando accadrà". L'attrice aveva poi aggiunto: "Mi manca? No, non mi manca. Sono stata impegnata nel ruolo per due anni consecutivi, quindi penso che una pausa mi farà bene. Ho bisogno di lavorare ad altri personaggi, è importante per me".

Agatha All Along, primi dettagli sulla nuova serie Marvel: "Sembra un film da 100 milioni di dollari"

Agatha All Along ha una data d'uscita fissata al 18 settembre 2024 e difficilmente avremo qualche conferma su un eventuale ritorno di Wanda prima di quella data.