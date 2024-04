Saw X: l'edizione in 4K dell'ultimo capitolo del franchise è in sconto su Amazon

Il franchise di Saw è uno dei più remunerativi degli ultimi decenni e ha fatto la fortuna sia della Lionsgate che del suo produttore di punta, James Wan. L'arrivo dell'ultimo capitolo, Saw X, non ha affatto mostrato segni di cedimento per la saga.

Proprio l'ultimo capitolo, uscito nelle sale nel settembre 2023, è disponibile a un prezzo imperdibile su Amazon e nella sua edizione in alta definizione 4K. Sappiamo che il franchise continuerà con l'11esimo capitolo previsto per l'uscita nelle sale americane il prossimo settembre.

Saw XI

Il successo di Saw X ha spinto Lionsgate a mettere subito in cantiere un altro seguito della popolare saga horror. Lo studio ha annunciato la messa in produzione di Saw XI, che avrà un uscita molto più vicina del previsto, visto che l'intenzione è farlo approdare nelle sale tra pochi mesi: il 27 settembre 2024.

Dopo il decollo del primo Saw, Saw II aveva ricevuto rapidamente il via libera arrivando nei cinema 364 giorni dopo l'originale. In effetti, ogni capitolo successivo di Saw è riuscito a uscire meno di un anno dopo il rispettivo predecessore fino al settimo capitolo, Saw 3D, che ha dovuto accontentarsi di 371 giorni dopo Saw VI. Successivamente, il franchise si è preso una pausa di sette anni prima del revival del 2017 Saw: Legacy.