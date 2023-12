Saw XI confermato da Lionsgate, uscirà prima di quanto pensiate

Il ritorno di Jigsaw non è certo passato inosservato e dopo il successo del nuovo capitolo horror è in arrivo il sequel Saw XI che uscirà nei cinema a tempo di record.

Il successo di Saw X ha spinto Lionsgate a mettere subito in cantiere un altro seguito della popolare saga horror. Ieri lo studio ha annunciato a sorpresa la messa in produzione di Saw XI, che avrà un uscita molto più vicina del previsto, visto che l'intenzione è farlo approdare nelle sale tra soli nove mesi.

L'annuncio è stato fatto via Instagram in un post in cui è stata pubblicata un'immagine con numeri romani su sfondo grigio che indicano la data di uscita del film, il 27 settembre 2024. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "Il gioco continua".

Come sottolinea Variety, fissare una data per il prossimo autunno è piuttosto sorprendente, dato che l'ultimo capitolo del franchise, Saw X, è uscito nei cinema poco più di due mesi fa, il 29 settembre. Ciò rappresenta una rapida inversione di tendenza - meno di un anno - per il franchise. Tuttavia, non è una novità assoluta per la saga horror. Dopo il decollo del primo Saw, Saw II ha ricevuto rapidamente il via libera arrivando nei cinema 364 giorni dopo l'originale. In effetti, ogni capitolo successivo di Saw è riuscito a uscire meno di un anno dopo il rispettivo predecessore fino al settimo capitolo, Saw 3D, che ha dovuto accontentarsi di 371 giorni dopo Saw VI. Successivamente, il franchise si è preso una pausa di sette anni prima del revival del 2017 Jigsaw.

Saw X: una sequenza

Come rivela la nostra recensione di Saw X, il film vede il ritorno della star del franchise Tobin Bell nel ruolo di John Kramer, alias Jigsaw, costruttore seriale di strumenti di tortura nonché guru dell'auto-miglioramento. L'attore 81enne, apparso per la prima volta nel film originale Saw nel 2004, ha assunto il ruolo di protagonista nell'ultimo episodio, ambientato tra il primo e il secondo capitolo della serie, che esplorava le avventure di Kramer durante il trattamento per un tumore al cervello quando si trova a reagire contro un gruppo di truffatori medici. Anche Shawnee Smith è tornata nei panni dell'apprendista di Jigsaw, Amanda Young. Il film è diretto da Kevin Greutert, montatore di Saw che ha poi diretto il sesto e il settimo film del franchise.

"C'è una versione che riprende immediatamente da dove si è interrotta questa, ma è troppo presto per dirlo", ha dichiarato Greutert discutendo di potenziali piani per un sequel solo tre settimane fa nel podcast The Director's Cut.