Saw X: la versione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) del film è in offerta su Amazon

Su Amazon coloro che hanno apprezzato Saw X al cinema possono trovare, attualmente parlando, la 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) del lungometraggio in sconto.

Saw X ha riportato al cinema uno dei personaggi più spaventosi e temuti che gli appassionati di film horror abbiano mai incrociato, rivelandone ancora una volta l'incrollabile verve, e quella inquietante fascinazione difficile da definire in toto. Spingendo indietro l'orologio della saga, questo lungometraggio ci anticipa gli eventi di una storia precedente a quanto visto fino ad oggi, rappresentando un curioso ritorno alle origini in cui la morale è sempre e comunque qualcosa di labile e di difficile da definire.

Proprio in relazione a tutte queste ragioni vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare Saw X in edizione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovare il lungometraggio a 22,97€, con uno sconto del 15% sul prezzo mediano (26,90€). Se interessati al recupero, o a raccogliere informazioni in più sul prodotto cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Saw X in edizione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd)

In Saw X torniamo nella vita del celeberrimo John Kramer (Tobin Bell) e in una vicenda tutta personale che lo riguarda in prima persona. Nella ricerca di una cura per il cancro, questo si affida ad alcuni medici che lo truffano, innescando una vendetta dal sapore ben familiare ai fan della saga.

In questa versione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) di Saw X, oltre alla particolarissima copertina da collezione, avrete accesso pure a oltre due ore e mezza di contenuti speciali che comprendono: il commento in v.o. senza sottotitoli (del regista e del direttore della fotografia), la Featurette dal titolo "Iniettare nuovo sangue nella saga", un approfondimento su personaggi e casting, sul location e fotografia, scenografia e make-up, post-produzione. Inoltre troverete Vivi o muori: uscita e recensione, le scene eliminate, i test delle trappole e il trailer.