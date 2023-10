Saw X, i vicini di casa del montatore chiamano la polizia per via del film: 'Stanno torturando qualcuno'

Saw X arriverà nelle sale italiane a fine mese, eppure sta facendo discutere per una divertente notizia diffusasi nelle ultime ore e che riguarda un incontro tra il montatore del film e la polizia, allertata da alcuni vicini preoccupati.

In un'intervista concessa a NME, il regista Kevin Greutert ha raccontato dell'incontro tra il primo assistente al montaggio Steve Forn e la polizia, mentre stava ultimando il sound design di una scena di Saw X. A causa delle urla strazianti che si sentono nella sequenza, i vicini hanno pensato che qualcuno venisse torturato a morte negli uffici di Forn, il che ha spinto la polizia a presentarsi per chiedere cosa stesse succedendo.

"Hanno bussato alla porta. Abbiamo il video con la polizia che si avvicina, [Forn che risponde alla porta] e la polizia che dice: 'I vicini [hanno] chiamato dicendo che qualcuno è stato torturato a morte qui dentro'. E lui: 'In realtà, sto lavorando a un film... Potete entrare a vederlo, se volete?'. I poliziotti si sono messi a ridere! Hanno detto: 'Vorremmo, ma non c'è problema'. Deve essere stata una performance piuttosto realistica! È una storia piuttosto divertente... Inoltre Steve è un ragazzo così mite. Posso solo immaginare la sua espressione quando ha capito cosa stava succedendo!".

Salutato dalla critica internazionale come uno dei migliori capitoli del franchise, Saw X arriverà nelle sale italiane il 26 ottobre prossimo.