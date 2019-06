Sarah Michelle Gellar e Selma Blair, il bacio lesbo di compleanno rievoca Cruel Intentions

Sarah Michelle Gellar ha fatto gli auguri a Selma Blair con un bacio lesbo, quello di Cruel Intentions, il film che le vide protagoniste e scaldò le platee nel 1999.

"Non ho la possibilità di trascorrere il tuo compleanno con te" - ha scritto Sarah Michelle Gellar a commento della foto condivisa su Instagram, la celebre scena del bacio lesbo del film - "ma questo non mi impedisce di mandarti dei baci. Buon compleanno"

In Cruel Intentions Sarah Michelle Gellar interpretava Kathryn Merteuil, studentessa di una prestigiosa scuola privata che promette di prendere sotto la sua ala protettrice la nuova allieva, la timida Cecile (interpretata da Selma Blair). In realtà Kathryn userà la nuova amica per mettere a segno una sua personale vendetta. Di recente Cruel Intentions ha compiuto 20 anni dall'uscita in sala, uscita resa ancora più memorabile proprio da quel bacio tra Gellar e Blair, un bacio che in qualche modo ha sancito una vera amicizia tra le due attrici, che dura da allora. In occasione del ventesimo anniversario del film, la star di Buffy aveva scherzato sul suo rapporto con gli altri membri del cast: "Selma ha cercato di liberarsi di me, ma io ho le chiavi di casa sua. Io e Sean Patrick Thomas siamo buoni amici, per quanto riguarda Reese Witherspoon, i nostri figli sono ottimi amici e sono andati a scuola insieme fino a poco tempo fa. Ho risentito Ryan Phillipe per la prima volta dopo tanto tempo."

Per quanto riguarda Selma Blair, l'attrice ha trascorso il suo 47esimo compleanno dedicandosi al binge watching di Killing Eve. L'attrice è molto attiva su Instagram, in modo particolare da quando ha parlato pubblicamente della sua malattia, la sclerosi multipla, che le ha cambiato drasticamente la vita e l'approccio alla quotidianità.