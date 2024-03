Cruel Intentions: Reese Witherspoon e Sarah Michelle Gellar festeggiano i 25 anni dal debutto del film

Cruel Intentions è arrivato nelle sale cinematografiche 25 anni fa e le protagoniste Sarah Michelle Gellar e Reese Witherspoon hanno celebrato sui social l'importante anniversario.

Il film ha debuttato infatti sul grande schermo nel 1999 e raccontava la storia di un ragazzo e della sua sorellastra. I due giovani frequentano una scuola d'élite a Manhattan e decidono di sedurre la figlia del preside prima dell'inizio del semestre.

I festeggiamenti dedicati al film

Roger Kumble è stato il regista di Cruel Intentions e nel cast, oltre a Sarah Michelle Gellar e Reese Witherspoon, c'erano anche Ryan Phillippe, Selma Blair e Lousie Fletcher.

Sarah, su Instagram, ha celebrato il 25esimo anniversario del progetto, tratto dal romanzo Le relazioni pericolose di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, scrivendo una frase che è una chiara citazione del lungometraggio: "Tutti ti amano ancora e ho intenzione di fare in modo che rimanga così".

Reese ha invece ricordato la canzone Bitter Sweet Symphony, che nel film viene usata sull'epico finale della storia.

Phillippe ha invece ironizzato sostenendo che si sente un dinosauro, essendo passati così tanti anni.

Il ritorno sugli schermi

La storia di Cruel Intentions tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, con una serie Prime Video con protagonisti Sarah Catherine Hook, Zac Burgess, Savannah Lee Smith (Gossip Girl), Sara Silva (American Horror Stories), Khobe Clarke, John Harlan Kim, Brooke Lena Johnson (You) e Sean Patrick Thomas. I personaggi ricorrenti dello show sono invece: Claire Forlani, Nikki Crawford, Isabella Tagliati, Zeke Goodman e Jon Tenney.

La serie si svolge in un college d'élite di Washington, D.C., dove due spietati fratellastri fanno di tutto per rimanere in cima alla spietata gerarchia sociale. Dopo un brutale incidente faranno tutto il necessario per preservare il loro potere e la loro reputazione, anche se questo significa sedurre la figlia del vicepresidente degli Stati Uniti.