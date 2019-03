Cruel Intentions, 20 anni fa quel bacio tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair

Marica Lancellotti

Era il marzo del 1999 quando Cruel Intentions, usciva nelle sale sollevando un caso mediatico per quel bacio tra le due giovani protagoniste Selma Blair e Sarah Michelle Gellar.

Adattamento in chiave teen e moderna del romanzo settecentesco Le relazioni pericolose di Laclos, Cruel Intentions è la storia dei due giovani rampolli di casa Valmont-Merteuil, Kathryn (Sarah Michelle Gellar) e Sebastian (Ryan Phillippe), ricchi teenagers dell'alta società di New York, che danno vita a un gioco di inganno e seduzione. La perfida Kathryn, abbandonata dal fidanzato Curt, spinge il fratellastro Sebastian a vendicarla, seducendo l'ingenua Cecile (Selma Blair) fino a farle perdere la verginità. Ben presto, però, i due decidono di alzare la posta in gioco: Sebastian dovrà riuscire a portarsi a letto Annette (Reese Witherspoon), che ha dichiarato di voler rimanere vergine fino al matrimonio. Tutto si complica, però, quando Sebastian si innamora della biondina...

Ancora nel 2017 Jordan Ross, il co-creatore del musical ispirato a Cruel Intentions, ha dichiarato: "I tuoi genitori non dovevano sapere che l'avevi visto: Cruel Intentions apparteneva a questo genere di film. Forse era per la sua aria sexy e impertinente ma per un teenager degli anni '90 la sensazione era proprio questa: "Se i miei scoprono che l'ho visto allora sarò nei guai". Se sia stato questo a rendere immortale un film pure non impeccabile, o la sua colonna sonora, o il suo cast, o il fatto che abbia dato vita negli anni a due spin-off, un musical e una serie tv poi annullata, è impossibile determinarlo. Certo è che Cruel Intentions è ancora un pilastro della cultura pop, tanto che Sony ha deciso di riportarlo in sala negli USA, per una settimana, proprio in occasione dei suoi primi 20 anni. Ed è con assoluta certezza che si può affermare che, ad averlo consegnato alla storia, ha contribuito moltissimo anche quel bacio saffico tra Selma Blair e Sarah Michelle Gellar, ennesima tappa di un'educazione sentimentale impartita su una coperta nel bel mezzo di Central Park.

Due visioni opposte: Cecile dolce nella sua divisa preppy verde e rosa, con tanto di maglioncino intorno alle spalle, Kathryn tutta vestita di nero, dall'abito al grosso cappello, come per far dispetto alla calda estate di New York. Cecile fa l'errore di confessarle di sentirsi inesperta nell'arte del bacio, così Kathryn è più che pronta nel darle lezioni. Al primo bacio veloce che Cecile non trova spaventoso, Kathryn la ammonisce: "Proviamo di nuovo, solo che questa volta infilo la mia lingua nella tua bocca e quando lo faccio tu devi massaggiarla con la tua lingua, capito bene? É così che si bacia un uomo". E poi Coffee and TV dei Blur non è mai più stata la stessa senza immaginarla accompagnata da un primo piano di lingue e labbra con rossetti rosso-marrone, che fanno subito così tanto anni '90. Ecco, questo è uno dei baci più noti della storia del cinema, censurato per esempio in Italia all'uscita del film, ancora oscurato occasionalmente quando Cruel Intentions viene trasmesso in TV, ma soprattutto "riprodotto" proprio dalle due protagoniste nel 2000 agli MTV Movie Awards, dopo aver vinto il premio nella categoria Miglior bacio.

Non è tutto, però, perchè il film di Roger Kumble è pieno di altre scene scandalose più o meno esplicite di baci, toccatine, sguardi maliziosi, provocazioni, simulazioni di atti sessuali e occasionalmente sesso. Indimenticabili le scene di Selma Blair in intimo, le sbirciatine alla biancheria virginale delle "novizie" delle relazioni pericolose Cecile e Annette, la scena in piscina con una Reese Witherspoon che sembra avvampare di fronte alla visione del corpo nudo di Sebastian. Celebre almeno quanto la scena dal bacio saffico, poi, è quella della prima volta di Annette e Sebastian (all'epoca, tra l'altro, i due attori erano già fidanzati), accompagnata dal sottofondo di Colorblind dei Counting Crows: lei è sulle scale mobili, lui la aspetta in cima... Il resto è un groviglio di braccia, gambe, lingue e sussurri d'amore.

