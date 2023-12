Cruel Intentions diventa una serie tv: annunciato il cast ufficiale dello show

Purtroppo per Sarah Michelle Gellar, che si era detta contraria all'idea di un reboot, Prime Video ha annunciato l'adattamento televisivo di Cruel Intentions, celebre film del 1999 con protagonista la Gellar, a sua volta tratto dal romanzo Le relazioni pericolose di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos.

Nel cast ci saranno Sarah Catherine Hook, Zac Burgess, Savannah Lee Smith (Gossip Girl), Sara Silva (American Horror Stories), Khobe Clarke, John Harlan Kim, Brooke Lena Johnson (You) e Sean Patrick Thomas. I personaggi ricorrenti dello show sono invece: Claire Forlani, Nikki Crawford, Isabella Tagliati, Zeke Goodman e Jon Tenney.

La serie televisiva Cruel Intentions si svolge in un college d'élite di Washington, D.C., dove due spietati fratellastri fanno di tutto per rimanere in cima alla spietata gerarchia sociale. Dopo un brutale incidente faranno tutto il necessario per preservare il loro potere e la loro reputazione, anche se questo significa sedurre la figlia del vicepresidente degli Stati Uniti. L'attesissima serie è prodotta da Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios e Original Film. Cruel Intentions verrà trasmessa in esclusiva su Prime Video.

"Dal film cult degli anni '90 al romanzo del XVIII secolo da cui è stato tratto, Cruel Intentions ha affascinato il pubblico con una storia che trascende il tempo", ha dichiarato Lauren Anderson, responsabile degli originali AVOD, degli unscripted e della programmazione di Amazon MGM Studios.

"Siamo entusiasti di condividere con i clienti Prime il prossimo capitolo dell'intrigante gioco di inganni, arguzia e resa dei conti di Cruel Intentions e non potremmo essere più gratificati dall'impegno, dalla dedizione e dal talento di tutto il team: il nostro incredibile cast, gli scrittori infinitamente intelligenti, guidati da Phoebe e Sara, i nostri fantastici partner di Sony e Original Film, e i dirigenti che hanno guidato il percorso di Amazon MGM Studios".