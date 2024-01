Saltburn, la scena del bagno di Jacob Elordi diventa una candela, Barry Keoghan: 'Ne ho già comprate 10'

Una candela al profumo di acqua del bagno di Jacob Elordi è in commercio e chi ha visto Saltburn sa di cosa stiamo parlando.

Saltburn non smette di far parlare di sé. Il secondo film del premio Oscar Emeral Fennell contiene molte scene disturbanti, ma quella del bagno erotico di Jacob Elordi ha addirittura ispirato una candela commercializzata negli USA, di cui il coprotagonista Barry Keoghan ha ammesso scherzosamente di aver acquistato dieci esemplari.

Saltburn: un'immagine di Jacob Elordi

Dopo la candela al profumo di vagina di Gwyneth Paltrow, è la volta della candela all'aroma di 'bagno di Jacob Elordi', disponibile su Etsy a 27,91 dollari e su Amazon a 36 dollari. Nella descrizione si legge: "Non c'è niente come l'odore di una candela di qualità, in particolare quando quell'odore è ispirato a Jacob Elordi e al profumo che immaginiamo di Sua Altezza."

La candela è disponibile in tre fragranze: vaniglia, spezie confortanti e brezza marina. La candela è venduta da Side Hustle Vibes, che offre anche l'acqua da bagno di Drake, l'acqua da bagno di Harry Styles e l'Eau De Timothée.

Tuttavia, Side Hustle Vibes non è l'unica azienda a vendere candele a tema Jacob Elordi. Cool Girl Candles ha introdotto un'altra candela, leggermente più appropriata, "Questa profuma di Jacob Elordi" per soli 19,7 dollari.

Saltburn e l'evoluzione del mostro secondo Emerald Fennell

La reazione di Barry Keoghan

Alla notizia della commercializzazione della candela, non sono mancati gli sfottò da parte del co-protagonista di Saltburn, Barry Keoghan. "Ne ho comprate 10. Sono tutte accese contemporaneamente a casa mia proprio in questo momento" ha esclamato l'attore, ospite all'inaugurazione di un pop-up store di Louis Vuitton a West Hollywood.

Scoprite la nostra recensione di Saltburn, l'eccentrica pellicola di Emerald Fennell è disponibile in streaming su Prime Video.