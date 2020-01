Gwyneth Paltrow mette in vendita la candela che profuma come le sue parti intime

Gwyneth Paltrow mette in vendita la candela che profuma come la sua vagina ed il prodotto va esaurito in poche ore, il tutto attraverso il suo brand Goop, spesso al centro di numerose polemiche.

Nel 2008 Gwyneth Paltrow ha creato Goop, un marchio che oggi fattura oltre i 250 milioni di dollari. Nata come una newsletter settimanale Goop è diventato un brand del wellness totale molto spesso messo sotto accusa per i consigli pseudo scientifici che dispensa. Dal prossimo 24 gennaio Netflix renderà disponibile una docu serie con Gwyneth Paltrow incentrata sulla filosofia di Goop e le polemiche sono destinate ad aumentare.

This Smells Like My Vagina: la candela messa in vendita da Gwyneth Paltrow

Uno degli ultimi prodotti della Goop è molto particolare: Natale è passato, ma Gwyneth ci propone un oggetto che avrebbe impreziosito i nostri centrotavola: la candela che odora come le sue parti intime. Per non lasciare nessun'ombra di dubbio il nome del prezioso oggetto è Questa candela odora come la mia vagina, andando sul sito possiamo leggere anche la descrizione del prodotto: "Questa candela è iniziata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow - i due stavano lavorando alla creazione di una nuova fragranza e all'improvviso lei ha esclamato: 'Uhh... questa odora di vagina'. Lo scherzo si è evoluto in un profumo divertente, stupendo e sexy".

15 film con le scene hot più belle del 2019

Il profumo della candela è una miscela di geranio, bergamotto ed altre fragranze. La candela, che costa 77 dollari, messa in vendita sul sito è andata esaurita in poco tempo. Per il momento non sono segnalati reclami da parte degli acquirenti, che ad onore del vero, non sappiamo se abbiano avuto la fortuna di comparare la fragranza dell'originale a quella del prodotto messo in vendita.